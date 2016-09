Je to pro nás velké povzbuzení, říká o karvinském ligovém startu Puchel

Je to super! To byla Puchelova nejčastější slova po vítězném střetnutí. Použil je, i když popisoval, jak vběhl na hřiště a dal gól... „Už před tím ale byla situace, kterou jsem mohl vyřešit přihrávkou,“ připomněl střelu do obránce, který stál těsně před ním. „Balon se dostal zpátky k nám, dostali jsme se do šestnáctky, zkusil jsem vystřelit a spadlo to tam.“

V týmu jste jedním z mála odchovanců. Co vy na to?

Pro mě je super, že jsem se dostal od žáčků, od přípravky až do mužů. A že, coby odchovanec, mohu hrát před domácími fanoušky.

V první lize jste zatím nastoupil jen ve dvou zápasech, dohromady na 43 minut. Co vám chybí k tomu, abyste se prosadil do základní sestavy?

To musí říct trenér, do toho mluvit nemůžu. Na začátku sezony hrál náš tým dobře, ale minule jsme prohráli, a tak kouč sestavu trochu změnil. Snažím se odvádět co nejlepší výkony, teď jsem dal gól. Uvidíme, nechám se překvapit, jak to bude. Dělám vše pro to, abych v základu byl.

Koho byste chtěl ze sestavy vyštípat?

Ne, takhle to neberu. Klidně nebudu nastupovat, ale hlavně když budeme vyhrávat.

Nemáte to těžší, prosadit se jako odchovanec?

To nevím, ale každý má šanci se ukázat. Je jedno, jestli jste odchovanec, anebo jste přišel odjinud. Především je na trenérovi, koho postaví.

Vy jste šel do zápasu za stavu 2:0. To se hraje dobře, že?

To ano, ale stačí dostat gól a vše se zase může zhoršit. Naštěstí jsme přidali třetí gól.

Ten váš. Při něm vám pomohla teč obránce, který se do střely položil a míč pak přeletěl gólmana.

To ano. Navíc jsem střílel pravou nohou, kterou mám slabší. Nebýt teče, třeba by tam balon sotva doletěl. Ale vím, že musím střílet. A tentokrát to vyšlo.

Je výhra nad Jihlavou o to důležitější, že jste jí utekli na osm bodů?

Je to tak, ale teď nás čekají tři těžká kola. Nebrali jsme to tak, že Jihlava je dole, takže by měla být slabým soupeřem. Hraje dobrý fotbal.

Z dosavadních šesti zápasů máte deset bodů. Jste pátí. Souhlasíte, že vám start do sezony vyšel?

To ano. Je to pro nás velké povzbuzení. Jen aby to tak pokračovalo i nadále.

Teď hrajete v Plzni, hostíte Liberec a jedete na hřiště Slavie Praha...

Bude to náročná série, ale teď se soustředíme na Plzeň. Ta není v nějaké super formě, takže klidně tam můžeme bodovat, překvapit. Pokud zopakujeme výkon, jaký jsme předvedli v Mladé Boleslavi, můžeme uspět.

Můžete jít do těch nadcházejících tří zápasů relativně v klidu?

Ne, je to liga a každý zápas hrajete pod stresem.