Nová síla. Za teenagera Paříž zaplatila 4,7 miliardy, kde na to bere?

Nebude hrát ani v Chelsea, za jejíž žáčky v jedenácti letech odkopal přátelák proti Charltonu a dodnes má doma jako památku tričko, ve kterém nastoupil.

A neposílí ani Arsenal, jehož trenér Wenger po něm toužil víc než rok a přirovnával ho k Thierrymu Henrymu, klubové legendě.

Až poslední den letního přestupového okna se humbuk kolem jeho přestupu vyřešil: Mbappé, osmnáctiletý kluk, který odehrál mezi dospělými jednu kompletní sezonu, jde z Monaka do Paris Saint-Germain. Za bláznivou částku, druhou nejvyšší v historii: 180 milionů eur, v přepočtu 4,7 miliardy korun.

Katarští šejkové, kteří klub vlastní, tím definitivně vyslali do světa jasný vzkaz: Myslíme to vážně!

Usmysleli si, že z Paříže vytvoří nejlepší tým světa, a dělají pro to všechno možné i nemožné.

Začali před pěti lety angažováním kanonýra Zlatana Ibrahimoviče, který prostřílel klub do pozice francouzské jedničky. Za rok mu přikoupili parťáka, Uruguayce Cavaniho. Pak z Brazilce Davida Luize udělali nejdražšího obránce světa.

Ovšem to, co předvedli letos v létě, vyvolalo celosvětové pozdvižení. Brazilce Neymara vyplatili ze smlouvy v Barceloně za hříšných 222 milionů eur, v přepočtu na koruny necelých šest miliard.

Jeden megatransfer jim nestačil, hned se pustili i do přetahované o Mbappého. A uspěli znovu.

Aby neporušili pravidla finančního fair play, museli použít stejnou fintu jako AS Řím v případě českého útočníka Patrika Schicka: objev z Monaka bude v Paříži rok hostovat, až pak se jeho působení z mění v přestup. Navzdory tomu UEFA oznámila, že počínání pařížského klubu prošetří.

Zářivější talent sice fotbalový svět teď nezná, přesto šejkům nikdo nezaručí, že se nespálí.

Schválně, řekne vám něco jméno Caio Ribeiro? Brazilskému útočníkovi bylo devatenáct a zrovna si přivezl domů Zlatý míč pro nejlepšího hráče mistrovství světa dvacítek, když v roce 1995 podepisoval smlouvu s Interem Milán. Stal se nejdražším teenagerem světa a i od něj se čekaly zázraky.

Výsledek? Odehrál šest zápasů a po další nepovedené anabázi v Neapoli se vytratil z Itálie i z paměti fanoušků. Nebo další Brazilec, Denílson: ve dvaceti z něj Betis Sevilla udělal nejdražšího hráče světa a on se odvděčil třinácti góly za sedm let.

Mbappé je ještě o dva roky mladší a talent z něj přímo prýští, to nelze popřít. Pokud jste viděli, jak si v Lize mistrů pohrával s obránci Manchesteru City nebo Dortmundu, museli jste žasnout, co ve svém věku dovede. Působil jako úkaz.

Ve čtvrtek večer ještě mohl mít zamotanou hlavu z přestupových tahanic, místo toho školil Nizozemce v kvalifikaci o mistrovství světa. Do zápasu naskočil v závěru a po sérii zasekávaček a rychlé narážečce zvýšil na konečných 4:0. S klidem, lehkostí, jako by si vůbec nepřipouštěl, že na něj upírá zrak celý svět.

Přesto se pořád vkrádá otázka: nemůže se něco zvrtnout? Američan Freddy Adu hrál ve čtrnácti ligu, v šestnácti byl v reprezentaci, praly se o něj všechny velkokluby. A teď, v osmadvaceti, ztroskotal na testech u nováčka polské ligy.

Ani u Mbappého neexistuje záruka, že z něj vyroste nová superhvězda. K dobru mu kromě výjimečného talentu je třeba přičíst i povahu. Neztrácí skromnost.

„Neřekl bych, že to, jak hraju, je něco výjimečného,“ tvrdil nedávno novinářům. „Jen dělám to, co umím. Výjimečný je ten, kdo dá šedesát gólů za sezonu.“

On jich dal za poslední rok šestadvacet a teď musí dokázat, že ne náhodou. Tučná cenovka na čele mu tenhle úkol jistě neusnadní.