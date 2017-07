Jakub Mareš ze Slovanu vstřelil hattrick v předkole Evropské ligy

AEL Limassol - St. Joseph’s (Gibr.) 6:0 (3:0), první zápas 4:0, postoupil Limassol

Dacia Kišiněv - Škendija Tetovo 0:4 (0:2), první zápas 0:3, postoupila Škendija

Suduva Marijampole (Lit.) - Šachtar Soligorsk (Běl.) 2:1 (1:1), první zápas 0:0, postoupila Suduva

Ordabasy Šymkent (Kaz.) - Široki Brijeg 0:0, první zápas 0:2, postoupil Široki Brijeg

Milsami Orhei (Mold.) - Fola Esch (Luc.) 1:1 (1:0), první zápas 1:2, postoupila Fola Esch

KF Tirana - Maccabi Tel Aviv 0:3 (0:0), první zápas 0:2, postoupilo Maccabi

Pelister (Mak.) - Lech Poznaň 0:3 (0:1), první zápas 0:4, postoupil Lech

Jelgava (Lot.) - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:1), první zápas 0:2, postoupil Ferencváros

Rabotnički Skopje - Tre Penne (San Mar.) 6:0 (2:0), první zápas 1:0, postoupily Rabotnički

SJK Seinäjoki (Fin.) - KR Reykjavík 0:2 (0:0), první zápas 0:0, postoupil Reykjavík

HJK Helsinky - Connah’s Quay Nomads (Wal.) 3:0 (2:0), první zápas 0:1, postoupily Helsinky

Trakai (Lit.) - St. Johnstone (Skot.) 1:0 (0:0), první zápas 2:1, postoupil Trakai

Flora Tallinn - Domžale (Slovin.) 2:3 (2:1), první zápas 0:2, postoupilo Domžale

Gandzasar Kapan (Arm.) - Mladost Podgorica 0:3 (0:0), první zápas 0:1, postoupila Mladost

Atlantas Klajpeda (Lit.) - Kajrat Almaty 1:2 (1:2), první zápas 0:6, postoupil Kajrat

FK Liepaja (Lot.) - Crusaders (Sev. Ir.) 2:0 (1:0), první zápas 1:3, postoupila Liepaja

AIK Stockholm - Klaksvík (Faer. ostr.) 5:0 (5:0), první zápas 0:0, postoupil Stockholm

FC Vaduz - Bala Town (Wal.) 3:0 (3:0), první zápas 2:1, postoupil Vaduz

Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 5:0 (2:0), první zápas 4:1, postoupil Slovan

Botev Plovdiv - Partizani Tirana 1:0 (1:0), první zápas 3:1, postoupil Botev

Dunav Ruse (Bul.) - Irtyš Pavlodar 0:2 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Irtyš

Ružomberok - Vojvodina Novi Sad 2:0 (0:0), první zápas 1:2, postoupil Ružomberok

Differdange (Luc.) - FK Zirä (Ázerb.) 1:2 (1:0), první zápas 0:2, postoupila Zirä

Torpedo Kutaisi (Gruz.) - Trenčín 0:3 (0:1), první zápas 1:5, postoupil Trenčín

Inter Baku - Mladost Lučani (Srb.) 2:0 (1:0), první zápas 3:0, postoupil Inter

Bangor City (Wal.) - Lyngby (Dán.) 0:3 (0:3), první zápas 0:1, postoupilo Lyngby

NSÍ Runavík (Faer. ostr.) - Dinamo Minsk 0:2 (0:1), první zápas 1:2, postoupilo Dinamo

Priština (Kos.) - Norrköping 0:1 (0:0), první zápas 0:5, postoupil Norrköping

B36 Tórshavn (Faer. ostr.) - Nömme Kalju (Est.) 1:2 (0:1), první zápas 1:2, postoupilo Kalju

20:15

Olimpija Lublaň - Vaasa (Fin.)

20:30

Sant Julia (And.) - Skënderbeu (Alb.)

Folgore (San Mar.) - Valletta (Mal.)

Zeta Golubovci (Č. Hora) - Željezničar Sarajevo

Floriana (Mal.) - CZ Bělehrad

Bialystok - Batumi (Gruz.)

Vasas (Maď.) - Bejtar Jeruzalém

Sutjeska (Č. Hora) - Levski Sofia

Altach - Čichura Sačchere (Gruz.)

Gorica (Slovin.) - Širak (Arm.)

20:45

Cork City (Ir.) - Levadia Tallinn

Ballymena (Sev. Ir.) - Odds BK (Nor.)

Coleraine (Sev. Ir.) - Haugesund (Nor.)

Derry City (Ir.) - Midtjylland

Osijek - UE Santa Coloma (And.)

21:00

Shamrock Rovers (Ir.) - Stjarnan (Isl.)

22:00

Valur Reykjavík - Ventspils (Lot.)

Lincoln (Gibr.) - AEK Larnaka