Kušnír dal v lize gól po třech letech. Vychutnal jsem si ho, usmál se

„Cítíme, že kvalita v týmu je. Ve všech zápasech, co jsme hráli, jsme určitě nebyli horším týmem, měli jsme problémy s proměňováním šancí. Doufám, že na výkon navážeme,“ podotkl Kušnír. Dukla před duelem s Bohemians třikrát v řadě nezvítězila, předtím také poztrácela body.

Tentokrát však svého soupeře přejela. Byť k dominantnímu výkonu domácích hodně pomohlo vyloučení Milana Havla ze závěru prvního poločasu.

Hodnocení Petera Olayinky z Dukly:

A přestože musela brzy dotahovat náskok soupeře. Fotbalisté Bohemians vedli od 13. minuty, krátce před gólem Dominika Maška sice rozvlnil síť domácí Peter Olayinka, jenže sudí jeho trefu mylně neuznali pro ofsajd. „Původně mi přišlo, že měl při přihrávce rezervu, což se mi potvrdilo o poločase,“ věděl trenér domácích Jaroslav Hynek.

„Od inkasovaného gólu jsme drželi míč, byli jsme jasně lepší. Vyrovnali jsme, pak přišlo vyloučení. Ve druhé půli bylo jen otázkou času, kdy dáme gól,“ vyprávěl Kušnír po utkání.

Hodnocení trenéra Jaroslava Hynka z Dukly:

Skutečně chvíli trvalo, než Dukla prolomila obranu Bohemians, kterým za stavu 1:1 nezbývalo nic jiného, než pokusit se dohrát zápas na remízu. Pak ale přesně zamířil Jakub Považanec a v ten okamžik bylo prakticky rozhodnuto.

V 80. minutě se prosadil Kušnír. „Naposledy jsem dal gól ještě v Liberci, bylo to doma proti Českým Budějovicím,“ vzpomínal pravý obránce Dukly. „Teď jsem si ho vychutnal, byl uklidňující na 3:1,“ těšilo ho.

Hodnocení trenéra Miroslava Koubka z Bohemians:

Vítězství Dukly pak v samotném závěru potvrdil střídající Néstor. Dva zápasy pod vedením kouče Hynka = čtyři body.

„Bohemka potvrdila to, co jsme od ní čekali. Bojovná, hrála hodně po levé straně a na Honzu Holendu. Celý první poločas jsem nebyl spokojen, jak jsme v defenzivě přistupovali k našemu taktickému záměru. O pauze jsme udělali korekce a plnili jsme to, ale celkově tomu pomohlo to vyloučení. Nám jednoznačně prospělo. Bylo tam spoustu příležitostí, převahy jsme využili - takže maximální spokojenost,“ uzavřel Hynek.