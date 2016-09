Dostál o vyloučení spoluhráče Havla: Mohla to být pouze žlutá karta

Čekal se vyrovnaný duel a 43 minut tomu tak i bylo. Na ukazateli svítil stav 1:1... Jenže potom sudí Radek Příhoda vyloučil obránce Havla, který při rychlé akci Dukly zatáhl unikajícího Jana Jurošku - a domácí ve druhém dějství naprosto dominovali.

Jak jste situaci ze 43. minuty viděl? Byl to faul na červenou?

Myslím, že nemusela být, mohla být pouze žlutá. Ale to je můj pohled na věc. Balon šel skrz naši obranu, Milan Havel asi po hráči Juroškovi sáhl. Ale já tyhle fauly, když hráč padá hned na zem, nemám moc rád. Stalo se, nedá se nic dělat.

Rozhovor brankáře Bohemians Viktora Budinského pro O2 TV Fotbal:

VIDEO: Budinský hodnotí debakl Bohemians Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Myslíte, že Jurošku někdo křižoval? Že by nešel sám na gólmana?

Brankář Viktor Budinský by ten balon chytil, bezprostředně sám na bránu Juroška nešel, ta přihrávka byla dlouhá. Viděl bych to na žlutou.

Byla to zlomová situace zápasu? Nebo byly i jiné?

Asi jo. Byly dvě - vyrovnávací gól a červená karta.

Vyrovnávací branka byla nakonec připsána vám jako vlastní. Dalo se jí zabránit?

Kdybych tam byl o krok dřív, tak bych to mohl uhrát na roh. Před tím ale byla sestava po sobě následujících chyb, bohužel jsme to nezvládli.

Přimotal jste se i ke třetímu gólu, který vstřelil v 80. minutě Ondřej Kušnír.

Mně to tečovalo ruku. Možná zaplaťpánbůh že už to o ničem nerozhodovalo nebo jsem nedostal ještě i já červenou kartu.

Co jste si řekli v kabině o poločase? Chtěli jste hlavně bránit remízu?

Před gólem na 2:1 jsme měli poměrně povedený brejk, Siim Luts zatáhl balon, odcentroval, já tam pak balon vracel z druhé strany, Honza Holenda měl šanci a trefil tyč. A to byla škoda, protože prakticky minutu na to jsme z našeho autu dostali gól. Za stavu 1:1 se ještě dalo v deseti nějak hrát, ale když dotahujete, tak je to hrozně daleko.

Dukla potom měla ohromnou převahu.

Rozdíl (hra v deseti) je znát, Dukla má dobrou kombinaci. To, že nás zatlačili, vyplynulo ze hry. Ale opakuji, do druhého gólu jsme se drželi celkem dobře.

Rozhovor trenéra Dukly Jaroslava Hynka pro O2 TV Fotbal: