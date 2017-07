Laštůvka o sté ligové nule nevěděl. Na statistiky nedám, řekl brankář

Pětatřicetiletý Laštůvka prožívá ideální vstup do nového angažmá. Dva zápasy, dvě výhry, dvě čistá konta.

„To zatím nebudu vůbec hodnotit. Máme před sebou důležitý zápas ve středu (odveta 3. předkola Ligy mistrů s BATE Borisov, pozn.) a tuhle nulu bych za výhru určitě vyměnil,“ ujišťuje nová jednička sešívaných. Proti Borisovu neměl v prvním utkání žádnou velkou práci, to samé platí o duelu s Teplicemi.

Střely soupeře létaly vedle jeho tyčí, zasahovat musel pouze ve 18. minutě proti gólovce Michala Jeřábka. Přízemní ránu teplického stopera ze závaru po rohovém kopu reflexivně vykopl.

„Nechtěl jsem jít brzo na zem, čekal jsem a trefilo mě to do nohy. Ale od toho tam jsem,“ odmítal fanfáry Laštůvka. Pořádně ho zamrazilo, když se míč v 86. minutě po tečované střele Tomáše Kučery kutálel mimo jeho dosah, naštěstí pro Slavii však bránu těsně minul. „Zatrnulo mi,“ přiznal, „taková šmudla, ale nespadlo to tam. Dobře pro nás.“

Dobře i pro karvinského odchovance, kterému tím pádem přibyla do statistik prvoligová nula s číslem 100. Laštůvka přitom o milníku neměl ani ponětí, dozvěděl se o něm od tiskového mluvčího Slavie Michala Býčka.

„Já na ty statistiky nedám,“ řekl s úsměvem bývalý brankář Šachťaru Doněck nebo Dněpropetrovsku. „Říkal jsem to i v Karviné, důležité jsou pro mě výsledky a výhry.“