Liga ve stínu derby. O důležité body jde i v Karviné či v Brně

Celkově 288. vzájemný zápas Slavie a Sparty zastiňuje zbývající utkání 7. kola první fotbalové ligy, byť i v Karviné, v Brně, v Jablonci či v Uherském Hradišti se hraje o tři body jako v pražském Edenu.

„V naší současné situaci je to velmi důležitý zápas. V derby je největší šance ukázat, že si každý zaslouží oblékat dres Sparty,“ zdůraznil Stramaccioni.

Sparta od startu sezony poztrácela už sedm bodů, Slavia o jeden méně, takže má na Plzeň šestibodové manko.

Slávisté mají za sebou vítězný vstup do Evropské ligy, ve čtvrtek porazili Maccabi Tel Aviv 1:0 a na Spartu se začali připravovat od pátku.

„Ten výsledek je pro nás taková podpora. Byl to těžký zápas, atmosféra pro přípravu bude mnohem lepší a v zápase se Spartou nám pomůže,“ poznamenal slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Derby se hraje v neděli v Edenu od 18.00. Sedmé dějství je roztroušeno do čtyřech dnů, v pátek jsou na programu duely Dukla - Baník Ostrava a Teplice - Bohemians. V sobotu se hrají tři utkání, v neděli kromě derby jen duel Jablonec - Jihlava. V pondělí obstarají dohrávku pohároví zástupci Plzeň se Zlínem.

MFK Karviná - Sigma Olomouc sobota 17.00, rozhodčí Příhoda, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Kalabiška, Budínský, Panák - Ramírez.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Manzia.

Soupeři se v samostatné ligové historii neutkali, v druhé lize oba zápasy v sezoně 2014/15 skončily 2:2.

Karviná v letošním ročníku vyhrála jen v prvním kole nad Jihlavou, od té doby má jednu remízu a čtyři porážky.

„Kousek od olomouckého stadionu bydlím, je to pro mě prestižní zápas. Dáváme málo gólů, ale věřím, že jedním zápasem se to může zlomit. Sigma je těžký soupeř a vyšel jí začátek sezony. My si ale na ni věříme a mohl by to být ten zápas, který nás nakopne,“ doufá karvinský asistent Josef Mucha.

Naopak Olomouc v dosavadních šesti zápasech jen jednou prohrála.

„Druhý rok je pro nováčka složitější. Nicméně Karviná má ve svém středu hráče, kteří jsou určitým předpokladem pro to, aby bodovala. O to to pro nás bude těžší, domácí musí udělat pro vítězství maximum a na hřišti to bude určitě cítit,“ přemítal olomoucký kouč Václav Jílek.

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec sobota 17.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Jovanovič, Juhar - Polák, Sedlák - Fortes, Pilík, Lutonský - Škoda.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Mikula, Breite, Vácha, Ševčík, Potočný - Pulkrab.

Brnu je poslední, porazilo jen Spartu. Na Liberce se mu však daří, z posledních pěti domácích zápasů s Libercem čtyřikrát vyhrálo.

„Z posledního místa se na ligovou tabulku nedívá nejlépe. Řekli jsme jim, že to není v tento moment důležité. Liberec je sebevědomým týmem. Předpokládám, že bude chtít v Brně získat tři body,“ přemítal brněnský trenér Richard Dostálek.

Liberec vyhrál poslední dva venkovní ligové zápasy v Boleslavi a v Karviné, ale před týdnem doma utrpěl debakl s Plzní.

„Utkání s Plzní jsme nezvládli, ale v předchozích zápasech jsme buď bodovali, nebo předvedli dobrý výkon. S Plzní to byl jeden zápas s těžkým soupeřem, který je upřímně někde jinde než my. Teď se ukáže síla našeho mančaftu, jak rychle se po takové porážce dokážeme sebrat,“ řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Slovácko - Mladá Boleslav sobota 19:00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Sadílek, Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský, Mingazov - Mebrahtu.

Slovácko v týdnu změnilo trenéra, Stanislav Levý se přesunul na pozici sportovního manažera, jeho místo získal dosavadní asistent Michal Kordula.

Slovácko totiž z posledních 13 ligových duelů vyhrálo jen jednou.

„Moje nová role hlavního trenéra znamená pokrok v mé kariéře. Cítím zodpovědnost a nechci nikoho zklamat. Z tohoto pohledu bude nejen pro mě duel proti Mladé Boleslavi důležitý,“ poznamenal Kordula.

Boleslav před týdnem poprvé vyhrálo, když porazilo Brno a opustila poslední příčku. „Slovácko je silný soupeř, ale budeme usilovat o vítězství, bodů má pořád málo,“ řekl boleslavský kouč Dušan Uhrin mladší.

Jablonec - Vysočina Jihlava neděle 15.00, rozhodčí Matějček Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Trávník, Zelený - Doležal, Tecl.

Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík - Fulnek, Zoubele, Ikaunieks, Popovič - Dvořák.

Jablonec doma na Jihlavu umí, vyhrál poslední čtyři domácí ligové zápasy se skóre 12:0.

„Jihlava je těžký soupeř. Byl jsem se na ně podívat, když hráli s Duklou Praha. Měli spoustu šancí, v prvním poločase minimálně pět gólových příležitostí, které se jim nepodařilo proměnit. Navíc je tam trenér, který v Jablonci dříve působil, takže se bude na Střelnici také chtít ukázat,“ varoval jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Jihlava v minulém kole porazila Duklu 3:2 a získala první letošní vítězství. „Budeme se snažit podat kvalitní výkon, stejně jako doma proti Dukle Praha. Věříme, že toto je ta nejlepší cesta, jak nejen v nadcházejícím duelu uspět,“ zdůraznil jihlavský asistent trenéra Michal Zach.

Slavia - Sparta neděle 18.00, rozhodčí Jílek, vysílá O2TV Sport Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Van Buren, Ngadeu, Rotaň, Hušbauer, Stoch - Škoda.

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Mareček, Hovorka, Costa, - Biabiany, Mandjeck, M. Frýdek, Rosický, Ben Chaim - Šural.

Ve vzájemných zápase je dlouhodobě úspěšnější Sparta, ale z posledních čtyř derby vyhrálo jediné. Na jaře k vítězství měla blízko, ale přišla o něj v nastavení z penalty.

Slavia pod trenérem Šilhavým v lize neprohrála už 32 utkání a pokud bude bodovat i se Spartou, vyrovná její rekord v neporazitelnosti z let 2009 až 2010.

Sparťanský útočník Lafata den po utkání oslaví 36. narozeniny, jeho spoluhráč Rosický může odehrát první derby od prosince 2000, než odešel do zahraničí. A slávistický kouč Šilhavý v minulosti pracoval ve Spartě jako asistent či trenér juniorky.

Viktoria Plzeň - Fastav Zlín pondělí 18.00, rozhodčí Nenadál, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hájek, Hejda, Limberský - Hrošovský, Živulič - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík.

Zlín: Dostál - Matejov, Hnaníček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Traoré, Mehanovič, Vukadinovič - Železník.

Souboj dvou účastníků Evropské ligy, zatímco Zlín ve čtvrtek při své historické premiéře remizoval s Šeriffem Tiraspol (0:0), Plzeň utrpěla debakl 0:3 v Bukurešti proti FCSB.

V posledních dvou vzájemných zápasech Plzeň soupeře neporazila a nedala mu gól. Ale v letošním ročníku všech šest duelů vyhrála.