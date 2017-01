Prostějovský Jura: Kóňu nám vyfoukl Slovan. Ale záchranu nebalíme

„Jsme v hodně těžké pozici. To ale neznamená, že se vzdáváme. Šanci na udržení máme a budeme se rvát,“ potvrzuje generální sportovní manažer a faktický kouč František Jura.

Do kabiny přišlo několik nováčků. Máte už k dispozici sestavu podle svého přání?

Ke změnám ještě dojde. Minimálně k jedné, není však vyloučeno, že přijdou dva hráči. Hlavně hledáme středního záložníka. Bez toho to nepůjde. Zkušeného a kvalitního tvůrce hry bezpodmínečně potřebujeme.

Jak jste při jeho získávání daleko?

Něco je rozjednáno. Není to ale snadné. Každý hráč ví, že jsme v těžké situaci, a to také ovlivňuje jeho rozhodování. Navíc máme i trochu smůly. Na dobré cestě bylo třeba jednání s Tomášem Kóňou z Myjavy. Před časem hrál i za Spartu a slovenský nároďák. Vypadalo to nadějně. Jenže pak se ozval bratislavský Slovan a bylo po jednání.

Máte představu, kdy chcete mít kompletní sestavu pohromadě?

V optimálním případě do 25. ledna, kdy jedeme na soustředění. Tam bych chtěl odjet s osmnáctičlenným kádrem, který půjde do mistrovských zápasů. Před zúžením odehrajeme pět utkání a hráči si v nich můžou říct o místo v sestavě.

Předpokládáte, že přednost dostanou spíše zkušení fotbalisté?

V naší situaci na začátku jara vsadíme spíše na ty ostřílenější kluky, což neznamená, že se do sestavy nedostanou mladí, pokud nás v přípravě přesvědčí, že do základní jedenáctky patří.

Po krajských volbách jste se stal náměstkem hejtmana. Budete stíhat trénování druholigového klubu?

Dlouho jsem to probíral a přemýšlel, jak to poskládat, aby všechno fungovalo. V klubu jsme se domluvili, že u prvního týmu povedou tréninky především asistenti. Pokud to čas dovolí, budu u přípravy také.

Z jednání krajské rady ale kvůli tréninku odcházet nebudete...

To ne, v takovém případě bude trénink výhradně na asistentech. Ale v tom nebude žádný problém, máme podobné názory a bude to určitě fungovat. Ovšem konečné slovo, třeba o sestavě, budu mít já. Bude to moje pravomoc i zodpovědnost.

V klubu jste v minulých letech působil i jako manažer a měl jste na starosti i část mládeže. Ani tady nebudou žádné změny?

Bez nich by se to nedalo zvládnout. Je tady Radim Weisser, Jan Neužil, Pavel Musil a další. Těm předám část své práce.

Musel jste nějak výrazně měnit svůj časový program při nástupu do vedení kraje?

Časově se prakticky nic nezměnilo. Do práce přicházím v osm ráno a domů jedu v osm večer. V minulých letech to bylo stejné. Manželka už je na to zvyklá. (úsměv) Myslím, že ani nečekala, že se něco změní.

Neuvažoval jste o možnosti, že klub úplně opustíte?

Fotbal dělám přes 20 let, je to součást mého života. Na stadionu jsem byl v posledních letech od rána do večera. To jsem měl jen tak zavřít dveře a jít? To nešlo. A ani bych to tak nechtěl.