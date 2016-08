Zmar prostějovského nováčka: vlastní gól a zraněný kapitán

Chtěli jsme posbírat víc bodů Všechny pokusy varnsdorfských fotbalistů pochytal, přesto nemohl brankář Prostějova Zdeněk Kofroň zažít radost z první vychytané nuly v druhé lize. Po hodině hry jej nešťastně překonal vlastní spoluhráč Aleš Schuster. „O nulu nejde. Spíše jde o to, že se nepodařilo bodovat. A jedeme dvakrát ven,“ hlesl po porážce 0:1. Prohrát vlastním gólem zamrzí. Nedala se z vašeho pohledu celá situace vyřešit jinak?

Aleš to chtěl odkopnout ke středovému kruhu. Chtěl dostat míč do bezpečí. Prostě to netrefil, jak chtěl. To se stane. Chtěl obraně pomoci, bohužel to dopadlo přesně opačně. Sám jste musel zlikvidovat několik nebezpečných střel. Hned na začátku tečovaný pokus Fotra. Byla to větší gólovka než nájezd Rudnického v závěru?

Asi ano. Pořádně jsem neviděl přes našeho obránce, od kterého navíc míč sklouznul k zemi. Musel jsem být rychle na zemi. Ta šance v závěru byla vlastně jednodušší. Soupeř šel sice sám, ale docela z úhlu a stačilo pořádně vykrýt branku. Kvůli tomu mě trefil. Jen škoda, že zákroky nepomohly k bodům. Jak jste viděl výkon spoluhráčů?

Zatím je to takové zvláštní. Nejsme horší než soupeři. Nedostaneme se však do většího tlaku. Na útočné polovině se nedaří udržet míč. Rychle se vrací před naši branku. Zvykáme si na vyšší soutěž. Zatím je to v obraně lepší než vepředu. Po třech odehraných zápasech máte bod. Je to málo?

V Sokolově jsme mohli alespoň remizovat, bod by byl dobrý i s Varnsdorfem. Nevyšlo to, musíme to vzít. Horší je, že jedeme do Vítkovic, Frýdku-Místku, přivítáme Znojmo a hrajeme na Baníku. Před touto sérií jsme chtěli mít bodů více. Ale třeba nějaké přivezeme a bude líp.