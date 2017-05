Marný Prostějov spadl. Kouč se po lekci od Pardubic styděl

Tak nepovedený úvod by zamával s každým mužstvem, natož s prostějovským, které je na poslední příčce druholigové tabulky a po debaklu v Pardubicích pět kol před koncem sezony také jistým sestupujícím. Slaboučký nováček má nesmazatelnou ztrátu 16 bodů na příčky zajišťující záchranu.

Desáté Pardubice mu při své exhibici vstřelily ještě do poločasu další dvě branky; poločas vyhrály 5:0 a marní Hanáci jim mohli jen děkovat za to, že další slibné příležitosti nevyužily a po přestávce očividně zvolnily. „Začátek byl z říše snů, to se pak hostujícím hráčům soupeře samozřejmě hraje těžce a domácím narostou křídla. Vlilo nám to elán do žil,“ pochvaloval si trenér pardubického FK Jiří Krejčí.

Kouč Prostějova Petar Aleksijevič se na tiskovce po utkání obdivuhodně držel, přestože debakl mu rozhodně nebyl jedno. „Soupeři jsme individuálními chybami umožnili jít brzy do vedení 3:0. Zápas tím byl prakticky rozhodnutý a Pardubice už to v klidu dohrávaly,“ uvedl. „Za předvedený výkon se stydím. Hráči už se nad sebou měli zamyslet dávno. Ale tímhle přelili kalich.“

Prostějovský trenér Petar Aleksijevič

Trenér už v 17. minutě stáhl z branky nešťastníka Neorala a nahradil jej Halouskou, ovšem prý nikoli z výkonnostních důvodů. „Jak při třetím gólu odkopával balon, postěžoval si na tříslo. Tak jsme se rozhodli ho vystřídat, aby si nepřivodil těžší zranění,“ vysvětlil kouč Prostějova.

Halousku Východočeši dvakrát překonali po parádních kombinacích. Nejprve se po náběhu z hloubi hřiště prosadil Kudrna, poté završil kanonádu dokonale přesnou ranou o tyč Petráň, jediný dvougólový střelec dne. „Petráňův ‚angličan‘ se mi líbil, a to to měl křížem na slabší nohu. Kudrnka taky pěkné seběhnutí z defenzivního záložníka do vápna a pak nekompromisní střela. Ale bylo tam víc pěkných akcí, které gólem neskončily,“ dodal Krejčí.