KOMENTÁŘ: Proč jít na fotbal, když nemám důvod?

Smutný pohled. Osm tisíc prázdných sedaček a pod nimi se potí bojovníci z nové fotbalové éry. Nehráli elegantně, to se ani nedalo čekat, ale šancí měli dost. I zlatého gólu by se možná dočkali, kdyby je hnal plný stadion.

Česká reprezentace by na startu světové kvalifikace nemusela remizovat 0:0 se Severním Irskem. Škoda té ztráty. Škoda, že přišlo jen 10 tisíc lidí.

„Spousta fanoušků asi čekala, jak se to bude všechno vyvíjet. Kdyby to bylo dobré, přijdou. Ale my jsme podporu potřebovali teď,“ mrzelo trenéra Karla Jarolíma.

Fotbalová asociace očividně nechala Jarolíma a jeho chlapce ve štychu. Marketingově selhala. Mizerná a zastaralá kampaň po mizerném Euru způsobila, že Letná zůstala poloprázdná. Najatí bubeníci působili jako pěst na oko.

Jen abyste si udělali obrázek, v jakých kulisách se v neděli začínalo. Norsko, kterému se roky nedaří, povzbuzovalo 26 793 lidí. Remízu Rumunů vidělo 25 468 fanoušků, v Kluži téměř vyprodáno. Na premiéru Kazachstánu dorazilo v Astaně 19 905 diváků. Dánsko hnalo 21 795 lidí. Slováci měli v Trnavě plno, 18 111 fanoušků. A číslo z malé Malty? 15 609!

V pondělí v Haifě fandilo Izraeli proti Itálii 29 300 diváků, v Cardiffu na utkání Walesu s Moldavskem bylo 31 731. Srovnatelná návštěva jako do Prahy přišla do Bělehradu na domácí Srby proti Irům. O něco méně lidí vidělo v Turku duel Finů proti Kosovu.

V Záhřebu a v Kyjevě se kvalifikace hrála bez diváků, Chorvatsko a Ukrajina totiž byly potrestány za chování fanoušků v předchozím období.

„Hrálo by se nám líp, kdyby byla lepší atmosféra,“ neskrýval obránce Filip Novák, nejlepší hráč nového českého týmu. Hráči spoléhali, že jim fanoušci v nelehké situaci pomůžou, jenže se spletli. Český divák je zhýčkaný, potřebuje být nalákán. Zvlášť ten pražský.

Zkažené Euro, mrzutá atmosféra, konec slavného brankáře Čecha či zranění kapitána Rosického nepůsobily jako pozitivní reklama. „Ze strany Fotbalové asociace došlo ke zjevnému podcenění. Lidé neměli důvod jít na fotbal. Nikdo je nenabudil,“ tvrdí marketingový specialista Martin Charvát ze studia Remembership.

Snad kdyby se hrálo v Plzni nebo Ostravě, byla by atmosféra svěžejší. V menších arénách by 10 tisíc lidí stačilo.

Česko - Severní Irsko 0:0 Národní tým v akci Remíza 0:0 se Severním Irskem odstartovala kvalifikaci o mistrovství světa 2018. „Je to ztráta, ale je na čem stavět,“ řekl trenér Karel Jarolím. Češi měli pět možností, soupeř jednu. Co následuje? Letos se hraje ještě třikrát: 8. října v Hamburku s Německem, 11. října ve Vítkovicích s Ázerbájdžánem a 11. listopadu v Edenu s Norskem.

Tak možná příště: 11. října se hraje ve Vítkovicích proti Ázerbájdžánu. Ještě tři dny předtím budou Češi krotit německého favorita v Hamburku a vsaďte se, že tamní Volksparkstadion bude plný. Zatímco pro Němce je fotbal zábava, Češi zůstávají až na výjimky chladní.

Lístky na Severní Irsko se prodávaly za 200, 400 a 600 korun, což nejsou přemrštěné cifry.

Hrálo se v příjemném nedělním večeru, žádný chlad či snad sníh.

Startovala nová éra, což také vybízelo, aby lidé vyslyšeli SOS. Sám trenér Jarolím na poslední chvíli žádal: „Nenechte nás v tom!“

To už se však stihlo prodat jen pár lístků. „Ani u fotbalového nároďáku, což by měla být špička sportovního ledovce, nelze spoléhat, že všechno půjde samospádem. Myslet si, že lidi přijdou. Ne! Musíte jim nabídnout pocit, že si jich někdo všímá. Musíte jim nabídnout zábavu,“ říká Charvát, podle kterého by se ani tolik nemusely vylepovat billboardy. O drahé televizní reklamě nemluvě: „Stačí interaktivně, na internetu, s relativně nízkými náklady.“

Když začínal minulý trenér Pavel Vrba, veřejnost jeho příchod považovala za novou naději a asociace se snažila. Reklamní poradci vymysleli slogan v mušketýrském heslu: „Všichni za jednoho!“

Na kvalifikační premiéru (taky na Letné) přišlo o sedm tisíc lidí víc než v neděli. Bouřili, nechali se strhnout, hráči dřeli do úmoru a se štěstím porazili favorita z Nizozemska. Škoda, že fotbalová asociace zapomněla, jak jsou fanoušci důležití.