Slavia hrála s Budějovicemi bez branek, Plzeň si smlsla na Ústí

Na Slavii se přišlo v Benešově podívat 1500 diváků. Zatím nemohli spatřit v akci dvě hvězdné posily Dannyho s Halilem Altintopem, kteří se k týmu připojí až na startu soustředění v Rakousku. Chyběli i někteří další hráči jarní základní sestavy.

Naopak první poločas odehrály jiné tři nové tváře. Poprvé si za Slavii zachytal brankář Laštůvka, ve středu pole nechyběl Rotaň a nastoupil také talentovaný Trubač, jehož příchod z Hradce Králové byl dnes dotažen.

Letní příprava 2017 Jak se prvoligové týmy připravují na podzimní část sezony

Větší šance přišly až v druhé půli po prostřídání. Nejprve náhradní slávistický gólman Kovář vyrazil gólovou střelu Čavoše, na druhé straně vzápětí trefil břevno Van Buren a po něm i střídající mladík Musa.

„Pohyb hrál velkou roli. Budějovice pracovaly dobře, bránily, nepustily nás tam. Měřítko dnes nesnesl nikdo z našeho týmu, co jsme to odehráli. Nebylo to vůbec dobré,“ řekl novinářům slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

„A vůbec nechci mluvit o tom, že jsme v přípravě, že je horko. Nebyl to dobrý výkon. Ale i tenhle zápas, byť ho hodnotím negativně, nám ukáže, jak se třeba kdo chová v únavě,“ dodal Šilhavý.

Potvrdil, že Slavia v minulých dnech uvažovala o angažování hvězdného útočníka Emmanuela Adebayora. „Bylo to reálné, nevypadalo to, že si pan Tvrdík dělá srandu. Nechci teď ventilovat, co nás vedlo k tomu, že jsme nakonec řekli ne. Ale bylo to určitě zajímavé jméno,“ uvedl Šilhavý.

Plzně vyhrála v přípravě i potřetí

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli i třetí přípravný zápas. Vicemistrovský celek si poradil s druholigovým Ústím nad Labem 8:1 a navázal na podobně vysoké vítězství 10:1 nad Rokycany a výhru 2:0 nad Petřínem Plzeň.

Viktoria sice v předchozích třech zápasech s Ústím vždy remizovala, tentokrát však výběr trenéra Pavla Vrby nedal soupeři nejmenší šanci. Dvěma góly se na výhře podílel Krmenčík a skóre dvě minuty před koncem uzavřel Řezníček, který si tak ve třech přípravných zápasech připsal už šestý zásah.

Naopak prohrál Zlín, když podlehl 1:2 Zlatým Moravcům. Jedinou branku moravského celku, který se chystá na vystoupení v základní skupině Evropské ligy, dal po půlhodině hry Traoré. Slovenský soupeř však těsně před poločasem vyrovnal a v 62. minutě rozhodl bývalý hráč Slovácka Cleber.

V dalších zápasech Bohemians porazili druholigovou Vlašim 3:1, na hřišti v pražském Uhříněvsi vyběhl i Filip Hašek, mladší syn trenér Martina Haška. Dokonce skóroval, dvěma góly se blýskl útočník Kuchta.

Teplice vyhrály 3:1 nad Táborskem, Jablonec zdolal 2:0 Viktorii Žižkov, Slovácko uspělo 4:1 nad Znojmem, Karviná remizovala 2:2 s Cracovií Krakov a Olomouc podlehla 1:3 Trnavě.