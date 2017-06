Jednadvacítka vydřela s Ázerbájdžánem vítěznou generálku na Euro

Přípravné fotbalové utkání hráčů do 21 let hráno v Zell am See (Rakousko) Česko - Ázerbájdžán 2:1 (0:1)

Branky: 84. Hašek, 86. Ševčík - 21. Madatov. Rozhodčí: Jäger - Rigler, Pummerer (všichni Rak.). Sestava Česka: Vejmola (46. Macej) - Sáček, Lüftner, Simič, Havel - Trávník (70. Panák), Hubínek (46. Hašek), Ševčík - Černý (77. Havlík), Juliš (46. Chorý), Nečas (46. Holzer). Trenér: Lavička.