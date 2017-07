Hledání leváka pro Hradec pokračuje, zkoušení cizinci si moc nezahráli

S výkony hráčů mohli být hradečtí trenéři spokojeni. Bohužel s dvěma výjimkami, které klubovému managementu asi přidělají práci.

Srb Dušan Mladenovič a Rus Alexander Luzin, dva hráči, kteří jsou v Hradci na zkoušku, toho totiž v zápasech s prvoligovým Libercem, moc nepředvedli. Ani ne tak kvůli své výkonnosti, ale proto, že kvůli svému zdravotnímu stavu toho moc neodehráli.

„Máme na zkoušené hráče nějakou smůlu,“ konstatoval po dvojzápase se Slovanem Liberec trenér Hradce Karel Havlíček.

O trochu lépe dopadl Mladenovič, jenž dostal v Hořicích prostor téměř hodinu. V prvním duelu s Libercem předvedl několik slibnějších akcí, ale jeho pohyb po hřišti rozhodně ideální nebyl.

„Nevíme, jakým handicapem pro něj bylo zranění, které si udělal, ale hrát chtěl,“ popsal Havlíček. Mladenovič do Hradce přišel před týdnem v pátek a hned na prvním tréninku si poranil lýtko. když se po víkendu pustil do tréninku, zranění si obnovil, lékaři s maséry ho ale dali dohromady alespoň tak, aby mohl nastoupit.

Mnohem hůře dopadl dvaadvacetiletý Luzin. Do Hořic vyrazil den po příjezdu do Hradce a po jednom tréninku s týmem. Ve druhém zápase s Libercem ale na hřišti vydržel jen čtvrt hodiny a pak musel střídat. „Je to asi o tom, že ti kluci přijdou na zkoušku nepřipravení a pak se hned zraní,“ komentoval tuto situaci Havlíček.

Oba cizinci Hradec zkoušel pro levou stranu své sestavy, oba to jsou levonozí fotbalisté. Právě leváky Hradec přes léto shání. „Nutně je potřebujeme, ukazuje se, že bychom leváka potřebovali i na rozehru od stoperů, to nám chybí,“ řekl hradecký trenér.

Po zkušenosti z Hořic ale bude muset klubové vedení leváky shánět dál, zkoušení cizinci nepřesvědčili. „Ještě si to necháme projít hlavou,“ připustil sice po zápasech Havlíček, ale bylo vidět, že spokojený není, „budeme hledat dál a asi spíše v Česku.“

Jinak ale mohl Havlíček mít z obou zápasů s Libercem radost. V tom prvním jeho tým narazil na posílenou juniorku, v tom druhém na nejsilnější možnou sestavu prvoligového klubu v současné době.

V obou případech Hradec předvedl solidní výkon. V prvním střelecky vynikl dvougólový Súkenník, ve druhém ho napodobil Pázler, jemuž oba góly připravil skvěle hrající Martan. „Láďa Martan na hřišti dominoval, díky němu jsme brejkové situace řešili často velmi dobře. A Honza Pázler byl tam, kde měl být,“ pochválil oba hráče Havlíček.

Hradec v Hořicích představil několik mladíků, na hřiště se dostali Hašek, Robert Jukl, Trávníček, Miker či Brokeš. I díky tomu, že několik hráčů chybělo. Chytat stále nemůže kvůli zraněnému prstu Lindr, po zranění třísla stále chybí Žondra a na operaci paty čeká Janoušek. Vůbec nehrál ani Malinský, jenž by z Hradce rád odešel. Ve hře jsou právě Liberec či Mladá Boleslav, ale k dohodě zatím nedošlo.