Testy začaly. Budějovice i Táborsko protočily na turnaji hodně hráčů

Na obou stranách se protočilo hodně hráčů. Hlavně těch, které měli fanoušci obou týmů možnost vidět vůbec poprvé.

Druholigové fotbalové týmy vstoupily minulé pondělí do letní přípravy na nadcházející sezonu. A hned o víkendu je čekal první herní test. Na turnaji v Sezimově Ústí se sešlo Dynamo České Budějovice, Táborsko, Znojmo a domácí účastník I. A třídy Sokol Sezimovo Ústí.

Z celkového prvenství se nakonec radoval celek z Táborska, který ve finále porazil na penalty Dynamo České Budějovice po bezbrankové remíze. „Na finále jsme čekali necelé čtyři hodiny, v tomto počasí se hrálo opravdu špatně. Celý zápas byl z obou stran unavený, rozhodovalo se až v penaltách, což je velká loterie,“ hodnotil trenér Dynama David Horejš.

Klíčový a zajímavější pro něj byl ale semifinálový duel proti Sezimovu Ústí. Ten totiž jeho svěřenci zvládli a vyhráli 6:0. Bez větších problémů tak Dynamo potvrdilo roli favorita. „Při prvním zápase musím pochválit skvělý přístup všech hráčů. Od prvních minut jsme byli aktivní, dali rychlé branky a hráli dobře,“ chválil výkon v prvním utkání trenér David Horejš. Dvakrát se střelecky prosadil Kadula a gólově přispěli i Benát, Mashike, Táborský a Pešek. A že s týmem z nižší soutěže mohou být problémy, to potvrdil zápas o třetí místo, který dokázali svěřenci trenéra Milana Bartesky vyhrát nad Znojmem na penalty.

Dynamo v zápasech nasadilo všechny nové hráče včetně jednadvacetiletého záložníka Jakuba Moravce, který na jih Čech dorazil ze Sparty, i dalšího záložníka Motala, který přijel na testy ze Znojma v týdnu. „Hráče jsme dělili na dva poločasy, každý hrál jeden. Mnohdy se za tu dobu toho nedá moc předvést,“ dodal.

Následující program má Dynamo opravdu našlapaný. Postupně ho čeká mistr uplynulé sezony Slavia Praha, následovat bude přátelský zápas s vicemistrem z Plzně a do třetice se utká s ligovým celkem ze Zbrojovky Brno. „Nyní nás čekají tři těžké prověrky, které naplno ukážou, jak na tom jsme. Po těchto zápasech už bude prostor hráče hodnotit,“ dodal Horejš. Proti Slavii nastoupí ve středu v Benešově a duel začne v 17 hodin.

Fotbalisté Táborska nastoupili k prvnímu zápasu proti Znojmu v silné sestavě se všemi zkušenými hráči, které trenér Nádvorník má k dispozici, a nově se předvedl třeba testovaný útočník Vandas. A v dobrém světle, když se dokázal prosadit hned v šesté minutě po nedorozumění obrany. Gólově ho pak následovali Kučera a nováček Prošek.

Táborsko nadšené z losu není

Ve finále pak dal trenér prostor mladším hráčům a i ti dokázali zápas zvládnout. Chytal třeba táborský odchovanec Zadražil.

Stejně jako Dynamo i Táborsko čeká náročný program. Ve středu pojede do Písku, kde změří síly s prvoligovými Teplicemi. O víkendu pak doma na Svépomoci přivítá exligovou Příbram.

Oba týmy už znají los nové sezony, která pro ně začne 29. července. Dynamo doma v prvním zápase přivítá Žižkov. Ve druhém kole pojedou svěřenci Davida Horejše do Vlašimi a ve třetím pak do Varnsdorfu. Ve čtvrtém kole na jih Čech zavítá exligový Hradec Králové.

Fotbalisté Táborska odstartují sezonu v Hradci Králové. Ve druhém kole doma přivítají nováčka soutěže Olympii Hradec Králové a ve třetím kole pojedou do Sokolova. Poté mají doma Příbram a pak hned pojedou do Opavy. V úvodu soutěže narazí na největší favority. „Horší los jsme mít nemohli. Musíme se s tím ale poprat, byť to nebude vůbec jednoduché. Neklesáme na mysli, naopak. Musíme urvat nějaké body, abychom jich po pěti kolech měli co nejvíce. Půjdeme do zápasů naplno,“ dodal trenér Táborska Roman Nádvorník.