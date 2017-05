Fotbalová tragédie, ale život jde dál, řekl příbramský Pilík

Pětibodová ztráta na nesestupovou příčku se v jediném zápase dohnat nedá. „Fotbalová tragédie, jak se říká,“ hlesl zklamaně osmadvacetiletý záložník Tomáš Pilík, který je s osmi góly nejlepším střelcem Příbrami v této sezoně. „Co k tomu říct víc. Život jde dál.“

Potřebovali jste vyhrát, máte jen bod. Mrzí to o to víc, že Jihlava dnes rozhodně byla k poražení?

Samozřejmě, mrzí to strašně. Jihlavu jsme mleli, držení balonu bylo snad osmdesát na dvacet. Ti nevěděli, kde jsou. Od dvacáté minuty jsme jasně dominovali. Ale hraje se na góly. Statistika držení balonu bude možná někde napsaná. Ale nám je k hov...

Jako klíčový se ukázal gól jihlavského Hronka ze sedmé minuty. Souhlasíte?

Jasně. Přitom jsme si říkali, že musíme do zápasu dobře vstoupit. A pak dostaneme gól ze standardky! Kdyby nám to trefili ze třiceti metrů do víka, dobrý... Ale na tohle se dá připravit. O to víc to mrzí.

Na druhou stranu, o sestupu Příbrami asi nerozhodlo předposlední kolo.

Souhlasím, v Jihlavě jsme to neprohráli. Když máte po podzimu osm bodů, tak je to tragédie.

Věřili jste po domácí porážce s Brnem, že je v posledních dvou kolech ještě šance na záchránu?

Nezbývalo nám, než oba zápasy vyhrát. A ještě bychom se museli koukat na další výsledky. Ale určitě jsme si věřili. Do Jihlavy jsme jeli vyhrát, dokonce jsme sem pro jistotu dorazili už den před zápasem.

Přemýšlíte, co bude s příbramským fotbalem dál?

Honí se mi toho hlavou víc. Ale to není otázka na mě, to je na někoho z vedení. Spadlo se, bude se hrát druhá liga. Budeme se to snažit vykopat zpátky.

Budete u toho i vy? Údajně se o vás zajímá Zlín.

Těch nabídek je trošku víc. Ale já bych nerad přebíhal. Když se to stane, tak se to dozvíte všichni včas.

Dobře, ale druhá liga se vám asi hrát nechce.

Myslím si, že jsem v Příbrami nějakou práci odvedl. Nejde o to, jestli mám chuť hrát druhou ligu, nebo ne. Samozřejmě že ne. Ale pokud ta nabídka bude zajímavá pro mě i pro klub, tak to může dopadnout.