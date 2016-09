Příbram - Teplice 3:2, první góly v sezoně znamenaly i první výhru

Negativní rekord šesti prohraných zápasů v úvodu sezony, který drží Lázně Bohdaneč z roku 1997, zůstal vyrovnán, ale nepřekonán. Příbram se naopak vyhoupla z posledního místa v tabulce, na které odsunula Jihlavu.

Teplice začaly lépe. Už ve 14. minutě našel Krob z rohového kopu hlavu Vaněčka a útočník, který před týdnem zachránil remízu se Slavií, se znovu trefil přesně.

Ve 34. minutě skončil příbramský gólový půst. Po rohovém kopu a zmatcích v teplické obraně se Rezkova hlavička odrazila od břevna, další bývalý reprezentant Jiránek tvrdě vypálil z hranice šestnáctky a Majtán před brankou míč tečoval do sítě. Bylo to poprvé od květnového utkání se Slavií a po 701 minutách hry, co se Příbramští radovali ze vstřeleného gólu v lize.

V 56. minutě málem slavili znovu, ale rozhodčí Zelinka si všiml, že si Jiránek pomohl rukou, a tak místo gólu následovala jen žlutá karta.

Na druhé straně v 73. minutě Ljevakovičův centr přizvedl střídající Vachoušek hlavou a Vaněček svým druhým gólem znovu strhl vedení na stranu hostí.

Příbramský trenér Petr Rada měl proti svému bývalému týmu šťastnou ruku při střídání. Brandtner byl na trávníku jen pár vteřin a než se hosté dohodli, kdo ho při Pilíkově rohovém kopu bude hlídat, poslal míč pod břevno.

A další náhradník, exteplický Mahmutovič v nastaveném čase rozhodl o první příbramské výhře od březnového utkání v Jihlavě.