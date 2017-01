Mise s nejistým koncem. Příbram případné posily zatím jen testuje

V kabině šrumec, plno hráčů, kteří se viděli poprvé. Fotbalová Příbram je bude během zimní přípravy testovat a bude se snažit vybrat ty správné, kteří jí na jaře pomohou k záchraně.

V klubu ale dobře vědí, v jak kritické situaci se tým nachází. Poslední místo, devět bodů v šestnácti zápasech, šest bodů ztráta na vysněnou čtrnáctou příčku.

„Všichni nás pasují na jasného sestupujícího, já si myslím, že je to předčasné. Možnost záchrany existuje a my se o ni musíme pokusit,“ vzkazuje do éteru šéf klubu Jaroslav Starka.

Výčet příbramských změn je poměrně značný. Až se zdá, že to nemůže přinést nic dobrého. „Máme tady plno kluků na zkoušku, kdo z nich v týmu zůstane, to se teprve uvidí,“ řekl Starka.

Tady je výčet možných nováčků. Poslední celek ligové tabulky testuje záložníka Josefa Bazala, kmenového fotbalistu Slavie, či vlašimského obránce Bernarda Frizoniho, původem z Brazílie. Trenéra Příbrami Petra Radu se pokusí přesvědčit i třiadvacetiletý italský obránce Matteo Boccaccini, jenž naposledy hrál za Željezničar Sarajevo, šestadvacetiletý chorvatský útočník Danijel Prskalo a jedenadvacetiletý rakouský záložník Okan Ekmekci. Ti působili ve třetí rakouské lize. Početný je i zástup navrátilců z hostování i mladíků z vlastní líhně, kteří se s áčkem zapojili do přípravy.

Pryč je naopak Patrik Brandner, autor tří podzimních branek, jehož koupila pražská Dukla. Končí i útočníci Tomáš Majtán a Lester Peltier, středopolaři Tomáš Borek s Jakubem Moravcem, brankář Milan Švenger, Španěl José Casado a Alžířan Fauzí Burnání.

„Někdo už přišel, další posily jsou v jednání, ale není to jen o fotbalových kvalitách, hledáme hráče, kteří mají i dobrý charakter a budou chtít za Příbram bojovat,“ vyjádřil se ke změnám ředitel klubu Petr Větrovský.

Ve hře je Chorvatsko

První přípravný zápas sehrají Příbramští v úterý s druholigovým Táborskem v rámci Tipsport ligy, kde ve vyšehradské skupině narazí také na Hradec Králové a Bohemians 1905. Na programu jsou i duely se Slavií, Žižkovem a Vyšehradem.

Středočeši letos vynechávají zahraniční soustředění, i když se na poslední chvíli přece jen objevila možnost, že dojde ke změně. „V rámci úsporných opatření jsme se rozhodli kemp v teple vynechat, což není žádná tragédie, protože máme i doma velmi kvalitní podmínky,“ řekl Větrovský.

Starka pak upřesnil: „Zatím jsme zůstali doma, ale máme ještě nabídku z Chorvatska, existuje možnost, že tam v únoru na devět dnů vyjedeme, uvidíme.“

Po podzimní části ligy se objevily i spekulace, že v Příbrami skončí trenér Petr Rada. Na startu přípravy však nechyběl. „V realizačním týmu k žádným změnám nedošlo,“ řekl Starka.