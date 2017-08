Po roce stejná výzva: Převýšov se podruhé pokusí vyřadit Duklu

Ta shoda s loňským rokem je až neuvěřitelná. 10. srpna 2016 se fotbalisté třetiligového Převýšova pokusili ve druhém kole domácího poháru překvapit Duklu Praha, prvoligového favorita. V situaci, kdy pražský tým nevstoupil do ligové soutěže příliš zdařile a po dvou kolech měl na svém kontě jediný bod.

Ve středu, tedy bez jediného dne přesně po roce, si to oba soupeři rozdají ve 2. kole pohárového MOL Cupu znovu. A znovu poté, co Dukle začátek ligy nevyšel, tentokrát dokonce po dvou kolech nemá bod žádný.

Až potud shodu s loňským rokem Převýšovští berou. Její pokračování by si ale rádi odpustili. Před rokem totiž dostali první gól už v 6. minutě, pak sice další až na začátku druhé půle a třetí chvíli před koncem, ale vinou soupeřovy trefy z úvodu zápasu si nemohli splnit přání Duklu v cestě za postupem co nejvíc potrápit.

„Stejně jako loni chceme hrát co nejdéle, aniž bychom inkasovali. Pokud se to podaří, mohl by soupeř znervóznět a to by nám mohlo vyhovovat. Loni se nám to nepodařilo,“ řekl trenér Tomáš Hrabík, jenž převýšovský tým proti Dukle vedl o loni.

Stejně jako loni může Hrabík kalkulovat s tím, že soupeř není v ideálním rozpoložení. Dokonce asi je v horším než před rokem. „Těžko říct, jak to výkon Dukly poznamená, ale spíš předpokládám, že právě proto se budou chtít chytnout a zvednout si sebevědomí. Myslím si proto, že nic nepodcení,“ pokračoval převýšovský kouč.

Pokud zůstaneme u shod, ty do této chvíle platí i v případě Převýšova. Stejně jako loni si vybojoval předpokládaný postup z 1. kola a k druhému nastoupí rovněž v týdnu před prvním kolem České fotbalové ligy, na kterou se připravuje.

Po několika přípravných zápasech a po prvním pohárovém kole bude zápas s Duklou pro třetiligový tým generálkou na dlouhodobou soutěž. „A také příjemným zpestřením, protože zahrát si s prvoligovým týmem je vždycky něco výjimečného,“ připouští Hrabík.

Hráči jsou podle něj nažhaveni, ale na některé se bohužel ani nedostane. Stejně jako loni totiž je kádr kompletní, marodka je prázdná. „Bral bych, kdyby se mohlo střídat i víc hráčů, ale bohužel to nejde,“ připomněl Hrabík loňskou myšlenku.

Převýšovští by se určitě nebránili tomu, kdyby si zopakovali sezonu 2011/2012. Tehdy nejenže zvládli úvodní dvě kola, ale ve třetím senzačně vítězstvím 3:0 vyřadili pražskou Slavii. Probojovali se tím do pohárového osmifinále, ale v něm už na Liberec nestačili, dvakrát s ním prohráli a se soutěží se rozloučili.

Středeční utkání 2. kola MOL Cupu mezi Převýšovem a Duklou Praha začne v 17 hodin.