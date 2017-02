Ukáže se v Seville ten „lepší“ Leicester? Porto přivítá Juventus

Vystoupení Leicesteru v domácí soutěži a Lize mistrů vypadaj téměř jako zápasy dvou rozdílných klubů.

Liga mistrů Osmifinále, 1. zápasy Úterý 14. února

Benfica - Dortmund 1:0

Paříž - Barcelona 4:0 Středa 15. února

Real - Neapol 3:1

Bayern - Arsenal 5:1 Úterý 21. února

Leverkusen - Atlético 2:4

Manchester City - Monako 5:3 Středa 22. února

Porto - Juventus (O2TV)

Sevilla - Leicester (O2TV) Všechny zápasy se hrají od 20.45

Zatímco v Premier League ho dělí jediný bod od pásma sestupu, když navíc v sedmi z deseti zápasů v novém roce nedal ani gól, mezi klubovou elitou - kde je nováčkem - prohrál v základní skupině jediný zápas a do osmifinále postoupil z prvního místa.

Ranieri: Potřebujeme gladiátory

V sobotu navíc Leicester dostal další ránu, když v osmifinále Anglického poháru prohrál 0:1 s třetiligovým Millwallem, přestože skoro celý druhý poločas hrál proti deseti.

Kouč Leicesteru Claudio Ranieri při utkání Ligy mistrů v Kodani.

„Musím si s hráči promluvit a připomenout jim, že je potřeba bojovat v každém zápase,“ řekl trenér Claudio Ranieri. „Teď potřebujeme bojovníky, gladiátory. Millwall v oslabení ukázal, jak bojují gladiátoři,“ přidal.

Sevilla sice od roku 2006 získala rekordních pět triumfů v EL, ale v LM má co dohánět. Do čtvrtfinále totiž postoupila jen při své první účasti v roce 1958, při dvou dalších osmifinálových pokusech neuspěla. „Budeme hrát jako o život. Pro historii klubu je to hrozně důležitý zápas,“ zdůraznil trenér andaluského celku Jorge Sampaoli.

Souboj brankářských legend

Casillase s Buffonem čeká 17. vzájemný zápas. Zatímco v osmi reprezentačních utkáních měl se třemi výhrami a jednou porážkou navrch španělský gólman, na klubové úrovni se víc daří jeho italskému rivalovi. Oba brankáři sice mají na kontě po třech vítězstvích, ale Juventus dokázal přes Real v každém ze tří dvojzápasů postoupit.

Fotbalisté Juventusu v čele s brankářem Gianluigim Buffonem slaví vítězství na hřišti Lyonu v Lize mistrů.

„Mám štěstí, že jsem mladší než Gigi,“ řekl v rozhovoru pro uefa.com Casillas. „Já začal ve čtrnácti, on v osmnácti. Ale jinak jsme měli podobné kariéry. Hodně jsme toho vyhráli a myslím, že italský fotbal už nebude mít takového brankáře, jako je on,“ dodal trojnásobný vítěz Ligy mistrů.