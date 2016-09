Rozjede se Sigma? Na postup má, ale Baník je lepší, říká sok z Třince

„Vrátil jsem se po deseti dnech a kluci jsou v dobré náladě, jsou připravení. Mám z toho slušný pocit, kvalitně se potrénovalo,“ říká Jílek.

Jeho pozice po třech plichtách 1:1 v řadě byla křehká. Až minulé vítězství 1:0 gólem z 90. minuty na půdě poslední Vlašimi jej spasilo. Teprve výhra v Třinci mu však může dodat klid.

„Nevím, jestli nás předchozí vítězství naladí, ale byl bych rád, kdybychom tři body z venku potvrdili, protože by se nám podařilo prolomit tu sérii a dobře by se nám pak na to navazovalo, jelikož potom máme doma silné České Budějovice,“ přemítá Jílek. „Mít v zádech dvě vítězství z venku, šlo by se nám do zápasu s daleko větším klidem a sebevědomím.“

Třinečtí stejně jako Olomouc poprvé v sezoně vyhráli až v minulém kole – nad Vítkovicemi 2:1. „Každý má svoje problémy, ale my se musíme dívat hlavně na sebe. Také jsme od startu ligy čekali více,“ přiznal útočník Třince Pavel Malchárek. „Výsledkově nám zápasy nevyšly. Především doma se Žižkovem jsme měli vyhrát (4:4) a nejméně bod jsme měli mít i z Táborska (2:3).“

I tyto divoké výsledky ukazují Olomouci směr. „V zápase Třince padá hodně branek, jsou silní dopředu, mají nepříjemné útočníky i kraje. Je tam větší kvalita na míči než u Vlašimi, na druhou stranu zejména ve druhých poločasech dostávají dost branek,“ všiml si Jílek slabiny. Třinečtí si ji dobře uvědomují. „Góly zatím dáváme, zapracovat ale musíme na obraně,“ velí Malchárek.

A Jílek dodává: „Je to o naší kvalitě, trpělivosti. Věřím si šance dokážeme připravit jako v každém zápase, pak je to otázka efektivity.“

Jenže na tuhle otázku Sigma málokdy odpoví. „Nejen letos, je to dlouhodobý stav. Chybí hrotoví útočníci, kteří by byli schopni dát deset dvanáct branek za sezonu opakovaně,“ míní Jílek s tím, že drobný zdravotní problém trápí útočníka Vašíčka, naopak stopeři Škerle s Radakovičem by už měli být fit.

Pro třineckého obránce Imricha Bedecse jsou nejlepší týmy v soutěži Ostrava, s níž už prohráli 1:2, a právě Olomouc. Baník je podle něj silnější. „Hlavně pokud jde o hráčskou kvalitu, ale liga je pořád na začátku. Také Sigma má kvalitu, aby hrála o postup.“ Bedecs očekává vyrovnaný duel. „Kdo udělá méně chyb, vyhraje. Když budeme dobře bránit, šance mít budeme.“