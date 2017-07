Sparta láká do zálohy kamerunského reprezentanta Mandjecka z Mét

Informaci od renomovaného sportovního listu L ́Équipe převzal server aktualne.cz.

Osmadvacetiletý Kamerunec by mohl být tím hráčem na pozici defenzivního středopolaře, o kterém mluvil trenér Andrea Stramaccioni.

Během přípravy se totiž zranil Lukáš Vácha, zdravotní problémy trápily i Lukáše Marečka, čili vypadli dva defenzivní záložníci.

Internetová verze L ́Équipe píše, že Méty už od Sparty obdržely nabídku na přestup. Jelikož má Mandjeck ve čtrnáctém týmu uplynulého ročníku francouzské ligy smlouvu ještě na dva roky, nešlo by o úplně levnou záležitost. V minulé sezoně za Méty nastupoval pravidelně, jeho cena se pohybuje kolem jednoho milionu eur, což je v přepočtu přibližně 27 milionů korun.

Mandjeck působil v Métách poslední dvě sezony.

Do Evropy se dostal už před deseti lety, kdy si ho vyhlédl Stuttgart. Ve svých devatenácti zasáhl i do třech bundesligových zápasů. Poté hostoval v Kaiserslauternu.

V červenci 2010 za víc než milion eur přestoupil do franzouzského klubu Rennes. Po dvou letech ho získalo Auxerre, kde strávil jen jednu sezonu. Poté přestoupil do tureckého Erciyessporu a v létě 2015 se vrátil do Francie.

Mandjeck je letošním mistrem Afriky, v národním mužstvu nastupuje vedle slávisty Michela Ngadeua. Ten mu na požádání o angažmá v Praze jistě dodá jen pozitivní doporučení.

Za kamerunské národní mužstvo nasbíral dosud 32 startů, byl účastníkem i nedávného Konfederačního poháru v Rusku, jako náhradník zasáhl do závěru zápasu proti Chile (0:2). Kamerun pak remizoval s Austrálií a prohrál s Německem.

Mandjeck by ve Spartě rozšířil početnou cizineckou enklávu. Italský kouč Stramaccioni si přivedl sedm spolupracovníků (pět Italů, Řeka a Chorvata).

Klub během posledních týdnů angažoval srbské záložníky Plavšiče s Vukadinovičem, slovenského stopera Štetinu a jeho krajana gólmana Dúbravku, bosenského krajního hráče Čiviče, rakouského hromotluka do útoku Janka, izraelské křídlo Ben Chaima a naposled tureckého stopera Semiha Kayu.

Do kádru patří ruský pravý bek Karavajev, rumunský krajní hráč Vatajelu, obránce Costa ze Zimbabwe a španělský záložník Néstor Albiah.

Navíc na některých italských serverech se spekuluje o tom, že Sparta má zájem o záložníka Emanuela Giaccheriniho z Neapole.

Účastník mistrovství Evropy 2012 i 2016 je však podobným typem hráče jako Srdjan Plavšič, navíc převážně nastupuje na pozici pravého křídla, kde má Sparta přetlak, a má v Neapoli platnou smlouvu.