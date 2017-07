Nespokojený Mourinho vyhlíží posily. Požadavky jsem dal, teď čekám, říká

Dosud nejzajímavější přestupy v Anglii Jordan Pickford

Everton udělal z jedničky anglické jedenadvacítky nejdražšího britského brankáře všech dob. 23letý gólman má za sebou vydařenou sezonu v Sunderlandu, navzdor tomu nezabránil sestupu. Bernardo Silva

Zatím nejdražší hráč léta. Monako za něj od bohatého Manchesteru City dostane 43 milionů liber. Dvaadvacetiletý záložník byl tahounem francouzského klubu na cestě do semifinále Ligy mistrů, před dvěma lety hrál na Euru do 21 let v Česku.

Davy Klaasen

V Ajaxu byl od žáků, šest let hraje za první tým, poslední dva roky byl kapitán. Jako záložník dává hodně gólů, za holandský klub jich dal 49 ve 163 zápasech.

Mohamed Salah

Rychlík na kraj hřiště se do Anglie vrací podruhé. Angažmá v Chelsea mu nevyšlo, tak odešel do Říma. Tomu teď Liverpool zaplatí za 25letého hráče 34 milionů liber.