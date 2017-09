Kovář vtipkoval s Tvrdíkem: Nevystřelili na mě, to bylo štěstí

Jedenatřicetiletý Kovář do Slavie přišel v lednu a přijal roli dvojky. Nastoupil pouze do duelů MOL Cupu s Karvinou a se Zlínem, to bylo v dubnu. Od té doby dlouho nic.

Až nyní, před prvním utkáním základních skupin Evropské ligy, na návrh trenérů brankářů kouč Jaroslav Šilhavý rozhodl: Jan Laštůvka si před derby se Spartou odpočine, chytat bude Kovář, jenž poháry okusil už v Liberci. Odchovanec Slovácka pak na sedmý pokus udržel v základní skupině čisté konto.

„Konečně si taky něco chytal dneska,“ říkal se smíchem slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, který Kováře „vyrušil“ během rozhovoru s novináři. „No právě že na mě nevystřelili, to bylo štěstí,“ opáčil brankář.

Jak dlouho jste věděl, že půjdete chytat?

Po zápase s Olomoucí jsme to probírali s trenérem gólmanů, sedli jsme si na kafe a mezi čtyřma očima jsme si vyjasnili, jak to bude. Samozřejmě i s Laštym (Janem Laštůvkou). Klobouk dolů, jak k tomu přistoupil, celou dobu mě podporoval, takže jemu velký dík a uvidíme, jak to bude dál. Teď v neděli proti Spartě půjde chytat Lašty. A potom? Jsme na tom předběžně domluvení, ale nechám to na trenérech.

Vždycky řešíte nominaci gólmanů takhle v pohodě u kávy?

Náš brankářský kolektiv včetně trenérů pracuje na fantastické úrovni, sedli jsme si k tomu, věděl o tom Lašty, já, trenéři. Rozebrali jsme to, jsem rád, že jsem dostal šanci a budu dělat maximum pro to, aby těch zápasů bylo víc.

Nasadili vás v rámci šetření sil na derby? Nebo to bylo kvůli tomu, že jste v Izraeli působil?

To si nemyslím, kádr je široký a trenér chtěl dát šanci i nám, kdo jsme delší dobu nenastupovali. Jsme za to všichni moc rádi, snažili jsme se podat co nejlepší výkon a to se nám povedlo. Škoda toho, že jsme nepřidali uklidňující druhou branku, takhle jsme se strachovali až do konce zápasu. Ale dobře to dopadlo.

Dostal jste šanci, ale vlastně jste si moc nezachytal, první a jediná střela soupeře na bránu byla v 87. minutě.

Moc jsem si nezachytal, spíš jsem tam zamrzl. Defenziva pracovala fantasticky směrem dozadu, oni si prakticky nevypracovali žádnou šanci, takže obrovský dík klukům.

Na začátku jste podklouzl mimo vápno a soupeř se vás neúspěšně pokoušel lobovat, nezatrnulo vám?

Ani ne, docela jsem byl v pohodě. Přemýšlel jsem, jestli si balon pustím do vápna, nebo jestli ho odkopnu. A jak jsem změnil tu myšlenku, tak jsem tam trochu podklouzl. Naštěstí to dobře dopadlo. Musím pochválit kluky, pracovali fantasticky defenzivně a usnadnili mi to.

V Izraeli jste působil rok a půl, chytal jste za Hapoel Haifa. Byl pro vás kvůli tomu speciální zápas?

Hned po losování jsem měl spoustu pozitivních zpráv z Izraele od známých: Vítej zpátky v Izraeli! To bylo moc hezké a moc se těším, až poletíme na odvetu.

Bude z vás gólman pro Evropskou ligu?

I to je možný, všechno se to bude řešit. Uvidíme, dnes to dobře dopadlo, teď nás čeká Sparta, tam je to jasný. Pak nás čeká vlastně pohár s Třincem, tam by se to mohlo protočit. Pak jedeme do Astany, uvidíme.

Jak moc důležité je vítězství vzhledem ke vstupu do Evropské ligy i směrem k derby?

Chtěli jsme to zvládnout, aby nám to přidalo potřebné sebevědomí do nedělního zápasu a takovou tu pohodu. Ta se určitě teď nevytratí. V neděli tam budeme mít další čerstvé síly, půjdeme si to se Spartou rozdat a já bych si moc přál, aby to dopadlo jako dneska.

Už máte myšlenky na derby?

Určitě. Hodíme tohle vítězství za hlavu, něco si k tomu řekneme a budeme se připravovat na nedělní utkání.