Slávistické posily: Sýkora zaujal, Lüftner vytlačil ze základu kapitána

Stále byl teprve začátek zápasu, když se Sýkora dostal do velké šance. Ale místo střely chtěl situaci ještě vyšperkovat přihrávku na vedle běžícího Mešanoviče.

„Mohl zakončovat do prázdné brány, tak jsem mu chtěl nahrát, ale dal jsem do přihrávky málo citu,“ litoval Sýkora po zápase. „Co jsem si v tu chvíli říkal, snad ani nebudu opakovat nahlas, protože to bylo sprosté.“

Reprezentační univerzál, který v lednu přišel za 25 milionů korun z Liberce, nastoupil na pravé straně zálohy. Odtamtud podnikal sebevědomé průniky a předvedl i několik dobrých centrů. Po jednom z nich byl v obrovské šanci útočník Škoda.

Ze všech slávistických nováčků byl nejvíc vidět právě Sýkora, jenž si na pravé straně rozuměl s obránce Frydrychem.

„Vyhráli jsme první důležitý zápas, což je dobře. Na druhou stranu jsme si vytvořili hodně šancí a příště jich musíme proměnit víc,“ hodnotil Sýkora.

Před zápasem poutalo největší pozornost jméno stopera Lüftnera. Ten se totiž dostal do základní sestavy na úkor kapitána Bílka.

„Je mi líto, že jsem nastoupil zrovna místo Jirky Bílka. Je to super kluk, super stoper. Bohužel jeden z nás stoperů hrát nemůže. Třeba příště nastoupí on, to nevím. Před zápasem za mnou přišel, ať se mi daří. Pomáhá mi a já jeho rady beru, protože je to ostřílenej mazák. Za to mu děkuju,“ poznamenal Lüftner.

A pokračoval: „Potěšilo mě, že jsem byl hned první zápas v základu. S tím jsem sem šel. Říkal jsem, že chci hrát, ne sedět na lavičce. Někteří lidé mi nevěřili a smáli se mi. Ale dokázal jsem to. Jsem rád, že jsme vyhráli. Kdybychom proměňovali šance, tak jsme mohli vyhrát šest dva. Ale dva nula je zasloužený výsledek, bereme to, buďme pokorní a jedeme dál.“

Nula v kolonce obdržených gólů je dobrá vizitka nejenom pro Lüftnera, ale i dalšího nováčka ve slávistické obraně Floa. Norský levý bek prokázal klid, ale k podpoře útoku se tolik nedostával - mnohem nebezpečnější a aktivnější byla pravá strana.

Na posledních dvacet minut nastoupil útočník Tecl. Ale to už Slavia dopředu tolik nevyrážela a soustředila se na udržení dvougólového náskoku, takže posila za 15 milionů z Jablonce byla spíš nevýrazná.

Další dva nováčci - chorvatský záložník Marko Alvir a brankář Přemysl Kovář - sice v nominaci na zápas byli, ale na hřiště se nedostali ani na minutu.

„Nechci hodnotit každého hráče zvlášť. Všichni odvedli svůj standard. Umí víc, ale nechci to úplně rozpitvávat,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

Všichni noví slávisté si užívali výbornou atmosféru. Vždyť na zápas proti předposlednímu týmu tabulky dorazilo přes 14 tisíc fanoušků!

„Aby na Jihlavu přišlo přes čtrnáct tisíc fanoušků? To je přeci super číslo! Z Teplic jsem byl zvyklý na tři nebo čtyři tisíce. A jestli jsem po zápase uměl slova děkovačky? Na internetu jsem si našel videa z minulosti a učili jsme se to společně s Honzou Sýkorou, takže jsme byli připravení,“ dodal Lüftner s úsměvem.