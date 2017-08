Zlatan se vrací. Útočník podepsal s Manchesterem United novou smlouvu

Na dresu bude mít desítku, kterou svým odchodem do Evertonu uvolnil Wayne Rooney. Minulou sezonu nastoupil Ibrahimovic do 46 utkání a s 28 góly byl nejlepším klubovým střelcem, výrazně pomohl k zisku Ligového poháru. Jenomže v dubnovém čtvrtfinále Evropské ligy, kterou United nakonec vyhráli, si poranil koleno a ročník pro něj předčasně skončil.

United s ním kvůli tomu neprodloužili původní smlouvu, ale mezi ním a klubem prakticky od úvodu přestupového období probíhala jednání o možném návratu.

To se nakonec stalo, pomohla zejména Ibrahimovicova velmi rychlá rekonvalescence, byť do zápasů ještě několik měsíců nezasáhne. Očekává se, že by na trávník mohl vyběhnout v prosinci.

„Po jeho výkonech v minulé sezoně si zaslouží naši důvěru a my na jeho návrat budeme trpělivě čekat,“ uvedl trenér José Mourinho. „Nemám pochyb, že ve druhé polovině sezony bude velmi důležitým hráčem.“

Ibrahimovic oznámil návrat tímto tweetem:

Ibrahimovic, který ve 116 zápasech za švédskou reprezentaci nastřílel 62 gólů, působil mimo jiné v Juventusu, Barceloně, AC Milán nebo PSG. „Já i klub jsme měli od začátku jasno, že tady budu pokračovat. Nemůžu se dočkat, až opět vyběhnu na trávník na Old Trafford,“ uvedl útočník pro klubový web.