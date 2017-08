Chelsea potřebuje k obhajobě další posily, říká kouč šampionů Conte

Do Chelsea přišli hráči za tři a půl miliardy korun - záložník Tiemoué Bakayoko z Monaka, útočník Álvaro Morata z Realu Madrid a stoper Antonio Rüdiger ze Říma. K tomu přidejme brankáře Willyho Caballera, jenž se k týmu připojil začátkem července jako volný hráč.

Jenže na situaci v mistrovském kádru se podepsaly také odchody a soupiska je pro čtyři soutěže, které Chelsea čekají, až příliš prořídlá. Vždyť při anglickém superpoháru seděli na lavičce dva devatenáctiletí bažanti Jeremie Boga s Kylem Scottem.

Chelsea v nové sezoně Trenér Conte přivedl tři posily, ale nemá dostatečně široký kádr Proti Arsenalu hrála sestava Courtois - David Luiz, Cahill, Azpilicueta - Moses, Fabregas, Kanté, Alonso - Pedro, Willian - Batshuayi. Nováčci Rüdiger s Moratou nastoupili až ve druhé půli, v ideálním případě by první jmenovaný hrál nejspíš místo Azpilicuety a druhý na hrotu. Třetí posila Bakayoko je zraněný, stejně jako Hazard. Při absenci dalších hráčů (zranění, karty) by se Chelsea musela spolehnout na mladíky, většinou anglickou ligou neprověřené navrátilce z hostování (obránce Christensen, záložník Baker) či příchozí z juniorky (křídlo Musonda).

Proto když kouč Conte obdržel od reportérů televize Sky otázku, zda by bylo složité obhájit titul bez dalších posil, okamžitě reagoval: „Samozřejmě, tahle soutěž není lehká. Doufám, že posílíme kádr. Přestupové období ještě není u konce a klub zná mé požadavky. Chelsea potřebuje k obhajobě další posily.“

O koho má Conte zájem?

Obranu chce vyztužit Virgilem van Dijkem, který v Southamptonu zažádal o přestup. V hledáčku Chelsea je také rychlé křídlo Alex Oxlade-Chamberlain z konkurenčního Arsenalu nebo středopolař Danny Drinkwater, jedna z hvězd mistrovské sezony Leicesteru.

Prostředek zálohy utrpěl odchodem Nemanji Matiče do Manchesteru United. „To je velká ztráta,“ přiznal Conte. „Je to top hráč, byl pro nás velmi důležitý. Přestupový trh je bláznivý, ale musíme to akceptovat.“

Nevyřešená je situace kolem Diega Costy - ačkoli byl nejlepším střelcem klubu, Conte s ním už nepočítá. A naturalizovaný Španěl je na odchodu, prostřednictvím svého právníka požádal o přestup. Zatím však patří Chelsea.

Jedenadvacet Costových gólů za rok má nahradit čtyřiadvacetiletý Morata. „Je stále mladý a přitom už má hodně zkušeností,“ popsal Conte nejdražšího fotbalistu v klubové historii. V duelu s Arsenalem ho nasadil až v průběhu hry, v prvním utkání anglické ligy proti Burnley ho možná postaví do základní sestavy.

„Pracuje velmi dobře a začíná chápat naši filozofii,“ uvedl Conte. „Hodně mu věřím,“ dodal trenér Chelsea.