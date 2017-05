Bylo by dobré se shodnout na jednom kandidátovi, řekl šéf ligy Svoboda

Budete někoho nominovat na předsedu FAČR?

Shodli jsme se, že se zástupci výkonnostního a amatérského fotbalu budeme debatovat o určitých jménech. Profesionální kluby přijímají spoluzodpovědnost za český fotbal. Chceme nabídnout nějaké návrhy, nějaká jména. A chceme to dělat ve shodě s výkonnostním fotbalem. Nechceme ta jména protlačovat bez diskuse.

Fakta Fotbalová asociace ČR

FAČR je národní asociace, člen FIFA a UEFA, která řídí fotbal v Česku od mládeže až po reprezentaci. Současným předsedou je Miroslav Pelta. Ligová fotbalová asociace

LFA je sdružení, člen FAČR, které řídí profesionální fotbal v Česku (první a druhá liga, juniorská liga). Současným předsedou je Dušan Svoboda.

Kdo bude váš kandidát?

Bavili jsme se i o konkrétních jménech, ale dohodli jsme se, že dokud to neprodiskutujeme přímo s těmi lidmi, tak je nebudeme komentovat.

Kolik jmen máte na seznamu?

Nechtěl bych to specifikovat. Navíc to není jen otázka předsedy. Kluby budou mít v novém výkonném výboru dva členy. Jde o to, abychom nastavili nějakou skupinu lidí, která by splňovala požadavky na zvýšení kredibility a důvěryhodnosti.

Takže jmen máte víc?

Není to jedno jméno, je jich víc. Já vám teď žádné neřeknu, ale ta jména kolují mediálním prostorem. I kdybychom valnou hromadu posunuli o půl roku, tak se obávám, že nových deset jmen nenajdeme.

Je pro profesionální kluby přijatelným kandidátem současný místopředseda Roman Berbr?

Nebavili jsme se, kdo je přijatelný nebo nepřijatelný. Pouze jsme se shodli na tom, že o určitých jménech budeme se zástupci výkonnostního fotbalu jednat.

Jak se chcete vyrovnat se silným vlivem Romana Berbra na valnou hromadu?

Český fotbal je v situaci, kdy není možné, aby někdo s někým bojoval. Profesionální fotbal zastřešuje LFA, takže bychom se mohli do jisté míry tvářit, že se nás ten problém týká jen okrajově, ale to nezaznělo. Naopak chceme nabídnout veškeré prostředky, abychom ten problém společně řešili. Nemůžeme říkat, že je to jen problém výkonnostního fotbalu a FAČR. I z toho důvodu není prostor, aby se valná hromada nesla v nějakém konfrontačním tónu.

Je to tedy tak, že LFA vybere někoho, koho nabídne výkonnostnímu fotbalu, aby byl jeden společný kandidát?

Myslím, že by bylo dobré, abychom se před valnou hromadou 2. června shodli na jednom jménu. Aby to nebylo tak, že někdo vyhraje, a někdo prohraje. Nejsme v situaci, kdy by to čemukoliv prospělo.

Jak to všechno chcete stihnout do pátku, kdy je uzávěrka přihlášek pro volby?

Tím, že je šestnáct klubů první ligy a šestnáct klubů druhé ligy, tak jsme poměrně dost operativní. Ale časový tlak samozřejmě existuje.

Počítáte s tím, že ke shodě s výkonnostním fotbalem nemusí dojít, protože času je málo? Jak byste potom postupovali?

Nechci předjímat, to už jsou spekulace. Situace je poměrně vážná. Věřím, že je snaha najít krizové řešení, které FAČR z této situace vyvede.

Kdo je za Ligovou fotbalovou asociaci pověřený vést jednání s těmi možnými kandidáty?

LFA má zvolené svoje vedení, takže primárně je to na mně a na místopředsedech.

Jak velký problém je zastavení dotací do fotbalu a demise ministryně školství Kateřiny Valachové?

To, že dotace do klubů jsou pozastavené, je problém. Primárně je to problém pro malé kluby na výkonnostní úrovni. Fotbalová asociace není jen to, co vidíte na Strahově, to nové sídlo, ale je to 14 krajských organizací a přes 70 okresních svazů... Aby si ti kluci v trenkách mohli zahrát fotbal, tak jim ty soutěže někdo musí zorganizovat. Doufám, že se financování podaří co nejdřív obnovit.