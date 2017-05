Velkej čáp i pan Fotbal. Kdo je boss českého fotbalu Pelta

O víkendu vyrážel do Berlína, aby tam na trzích prodával skleněné figurky. Nechal je vyrobit za babku a prodával za dvacet marek, na každém kousku trhnul čtyři stovky.

Miroslav Pelta po revoluci.

Provozoval automaty, kupoval domy, pozemky, sklady, na jabloneckém sídlišti si pořídil hospodu Žižkův Vrch.

Dodnes se nic nezměnilo. Peltu podnikání spojené s handlováním naplňuje. Hlavně takové, které vypadá složitě až neprůchodně.

„Když už si všichni myslí, že se to nemůže podařit, tak mě to teprve začíná bavit. Rád spojuju nespojitelné,“ říká.

Co jiní považují za harakiri, do toho on jde po hlavě.

Jako když se před čtyřmi lety rozhodl, že z Plzně vykoupí velebeného trenéra Pavla Vrbu a přetáhne ho k reprezentaci. Šel proti zdi, ale uspěl. Stálo ho to osm milionů.

Z kluka, který vyrostl ve Varnsdorfu, se stal nejsilnějším hráčem českého fotbalu. Sám o sobě přece tvrdí, že je „Velkej čáp“. Je personou, která má přátele mezi vlivnými podnikateli, lobbisty i politiky. Napříč spektrem. Prezident Zeman ho pozval jako doprovod na průlomovou cestu do Číny.

I když je Pelta letitým členem ODS, na své fotbalové trachtace zve špičky ČSSD. Naposledy v březnu odstupující premiér Sobotka dekoroval Fotbalistu roku Petra Čecha. Působivý galavečer se konal na Hradě, přímo ve Španělském sále.

Pelta dokáže zapůsobit a zakládá si na tom. Megaloman a fotbalový maniak, říkají o něm známí.

Od středy je vyšetřován kvůli podezřelým dotacím z ministerstva školství.

Policie odváží ze sídla fotbalové asociace v Praze na Strahově šéfa FAČR Miroslava Peltu.

Pro mnohé fotbalové fanoušky je symbolem zla a korupce. Když jdete na ligu, z tribun nezřídka burácí: „Pelta ven!“ Je to signál, že se na hřišti děje něco pobuřujícího, že rozhodčí jednomu týmu nadržují.

Peltovi škodí spojení s bývalým estébákem Romanem Berbrem, který je v současnosti místopředsedou výkonného výboru a má stále velký vliv na rozhodčí i nižší soutěže. Zle mu dělá rovněž to, že Berbra omlouvá pracovitostí.

Už předem deklaroval, že s Berbrem počítá i nadále. A ve výkonném výboru hodlá najít místo rovněž pro Miroslava Libu, který se zapletl do nechvalně známé aféry s rozhodčími v roce 2004.

Zvenku to vypadá, jako by si neuvědomovali, že jsou jejich jména zprofanovaná. A pokud si to uvědomují, tak to nedávají najevo. To obyčejní fotbaloví příznivci nesnesou, považují to za výsměch mocipánů.

Před třinácti lety se zkušený funkcionář namočil do skandálu, ze kterého se dodnes cituje. Kdo by neznal Peltova slova o„cinklém jaru“, kterými dokumentoval, jak si Sparta v zákulisí zajišťovala úspěšné výsledky? Pelta se hájil tím, že to byla nadsázka a při vyšetřování se důkazy o podplácení nenašly.

Po letech, už jako šéf celého fotbalového hnutí, se Pelta vyjádřil, že si snad temnou minulost odpracoval: „Nejsem svatý, ale makám jako cvok.“

Maká, to se o něm ví. Klidně osmnáct hodin denně, někdy nonstop. Nikdo z podřízených nevydrží jeho tempo. Byť má u fanoušků profláklé jméno, to on je tváří českého fotbalu a vizionářem. Hromadu peněz sežene u sponzorů a v posledních letech dokázal přesvědčit stát, aby do fotbalu investoval víc. Letos to mělo být až 630 milionů.

V listopadu mu bude třiapadesát, má tři děti a už je dědečkem. Když se kolem něj slaví, on se většinou usmívá a baví společnost lidovými fórky. Alkohol nepije. Sto hráčů ze sta by vám odpřisáhlo, že co slíbí, to dodrží. Srdcař.

V sedmadvaceti ho kamarádi přemluvili, aby se stal šéfem Jablonce, kterému hrozil sestup z třetí ligy do divize: „Míro, vem to. Nebojíš se a vždycky jsi uměl podnikat.“

Míra to vzal, postupně sundal rukavice, se kterými chytal v brance, vyhrabal Jablonec z bahna, po třech letech s ním postoupil do nejvyšší soutěže a později do evropských pohárů. Jen na pět let si odskočil do Sparty. Do Jablonce nakoupil hráče za desítky milionů a šedivý stadion přestavěl na nóbl arénu. Navzdory očividnému střetu zájmu a mohutné kritice zůstával roky šéfem klubu i šéfem celého fotbalu.

„Víte, já jsem jako pokerový hráč, který se tváří pořád stejně, i když se trápí,“ říkal pan Fotbal.

Na valné hromadě měl 2. června s absolutní jistotou obhájit funkci. Co bude teď?

Středeční vyjádření Peltova advokáta Bronislava Šeráka: