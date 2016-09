Pelta: Věřím, že nový předseda bude hájit práva nás, menších zemí

Vystudovaný právník a současný šéf slovinského fotbalového svazu ve volbách porazila Michaela van Praaga, předsedu nizozemského svazu a viceprezidenta UEFA.

Praag měl podporu velkých zemí, oficiálně ji deklarovala například Anglie. Čeferin naopak stavěl na menších asociacích, kterých je v Evropě většina. I proto vyhrál drtivě v poměru 42:13.

„Ten výsledek mluví za všechno a svědčí o jeho velké podpoře napříč celým evropským spektrem,“ poznamenal Pelta na kongresu v Aténách.

Sice to neprozradil, ale Česko se svými nejbližšími spojenci Slováky, Maďary, Poláky, Rakušany a Lucemburčany volilo právě Čeferina.

„Pro naše sdružení asociací středoevropského regionu je jeho zvolení, myslím, pozitivní zpráva. Čeferin totiž stejně jako my vzešel ze středně velké členské země a věříme, že právě on bude hájit práva těch menších nebo srovnatelných,“ prohlásil Pelta. „Do struktur UEFA vnese nový a neotřelý pohled na zásadní fotbalové otázky.“

Zásadní otázkou alespoň navenek a tou, která zajímá fanoušky je obsazení Ligy mistrů, Evropské ligy či počet účastníků mistrovství Evropy. Co se týče Eura, Čeferin se vyslovil pro rozšířenou variantu se čtyřiadvaceti mužstvy, jak se hrálo naposled letos ve Francii.

A klubové soutěže? „Před Čeferinem stojí velké úkoly, ať už jde o reformu Ligy mistrů a Evropské ligy či koeficienty,“ poznamenal generální sekretář české fotbalové asociace Rudolf Řepka, který se kongresu rovněž zúčastnil.

„Tyto otázky trápí mnoho zemí a pevně věříme, že právě nový předseda bude bojovat za práva menších a středně velkých asociací, z níž ostatně sám vzešel. Snad si získá takový kredit, aby jej respektovaly i velké evropské kluby. Nyní je UEFA v určité defenzivě, což postavení menších zemí neprospívá,“ upozornil Řepka.

Před necelými třemi týdny výkonný výbor UEFA na svém posledním zasedání před volbami přiklepl čtyřem nejsilnějším evropským ligám šestnáct míst v základní fázi Ligy mistrů. Dosud jich Anglie, Španělsko, Německo a Itálie měly celkově garantováno jedenáct. Pro kluby z menších ligových soutěžích, které v pohárech nejsou tolik úspěšné, by to znamenalo těžší cestu do Ligy mistrů.

Čeferin rozhodnutí tvrdě kritizoval, chce o změně Ligy mistrů znovu jednat. Velkokluby však dlouhodobě hrozí, že si založí vlastní soutěž, čímž by Liga mistrů, kterou řídí UEFA, ztratila lesk a vlastně i smysl.

Rudolf Řepka.

Kompromisem může být, že UEFA navýší odměny pro Evropskou ligu, do které se druhý rok za sebou probojovaly tři české týmy Plzeň, Sparta a Liberec.

„Vítězství Čeferina by v první řadě mělo UEFA vrátit transparentnost. Reputace UEFA byla v minulých letech poškozena a ze všeho nejvíce nyní potřebuje obnovení všeobecné důvěry. S nástupem Čeferina můžeme očekávat, že se otevřenost a přímá komunikace do UEFA vrátí. Poznal jsem ho i osobně a považuju ho za velmi pracovitého a především naprosto férového člověka, který vždy říkal to, co si myslel a nikdy nic neskrýval. Taková filozofie nyní pomůže i UEFA,“ doplnil Řepka.