Šéf anglického fotbalu podpořil gaye: Svěřte se veřejnosti hromadně

„Navrhuji, aby s tím vyšli ven hromadně. Pokud se chce k homosexualitě přihlásit několik top hráčů, proč by to nemohli udělat společně?“ navrhl Clarke v rozhovoru pro The Times. „Bylo by to pro ně lepší, než kdyby se veřejnosti někdo z nich svěřil sám.“

Ideální čas by podle něj mohl nastat na začátku příštího ročníku: „Je to období, kdy jsou všichni natěšení, fanoušci mají velká očekávání, svítí slunce. Tehdy by k tomu mohlo dojít.“

Jeho slova mnoho lidí překvapila, mimo jiné proto, že se sám v minulosti nestavěl ke coming outům v profesionálním fotbalu úplně pozitivně. Ještě v minulém roce si nebyl jistý, jestli je fotbalová komunita připravená.

„Nedoporučoval bych to,“ říkal dřív. „Sice jsem zaregistroval průzkum, ze kterého vyšlo, že fanoušci by přijali gaye ve svém týmu, ale nevím, jak by reagovali na homosexuální hráče v dresu soupeře. Neříkám, že by se jim snažili škodit, ale... Museli bychom to nejdřív dobře připravit.“



Proto se sešel s několika sportovci z gay komunity, včetně fotbalistů. Ptal se na jejich názory a snažil se společně s nimi přijít na to, jak fotbalisty, kteří uvažují o coming outu, podpořit. Došel k tomu, že řešením by mohlo být, když se k homosexuální orientaci přihlásí několik hráčů současně.

„Ale je celkem složité vytvořit skupinku top fotbalistů, kteří by se chtěli svěřit,“ uznává Clarke. „Někteří jsou spokojení se současným stavem a nechtějí o tom veřejně mluvit. A já rozhodně nechci být ten, kdo je k něčemu tlačí, to by nebylo správné.“



Jeden hráč, který v Premier League nastupoval dřív, své tajemství prozradil už před třemi lety. Thomas Hitzlsperger, bývalý německý reprezentant a záložník Aston Villy, West Hamu a Evertonu se svěřil médiím v lednu 2014. V té době už ale fotbal nehrál.

Z dalších fotbalistů se k homosexualitě přihlásili třeba Švéd Anton Hysén nebo někdejší americký reprezentant Robbie Rodgers. Ten okamžitě po oznámení ukončil kariéru, ale po několika měsících se vrátil a nastupuje za přední americký tým LA Galaxy.