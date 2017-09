Sokolov přivítá Znojmo. Měli bychom mít sílu a vyhrát, doufá Horváth

V posledním zápase, před reprezentační přestávkou, Znojmo porazilo doma Opavu 2:1.

„To pro nás není dobrá zpráva, ale po sledování jejich zápasů společně s asistentem Davidem Vaněčkem jsem přesvědčen, že na domácím hřišti bychom měli mít sílu a Znojmo porazit,“ věří sokolovský trenér Pavel Horváth.

Bude to třetí domácí vystoupení Baníku, předtím remizoval s Táborskem 3:3 a porazil Třinec 1:0.

„Doma jsme ještě neprohráli. Los pro nás nebyl dobrý, hráli jsme čtyřikrát venku, a mohli jsme mít o několik bodů víc, ale jsem přesvědčen, že mužstvo má nějakou kvalitu a že ji bude dokazovat,“ míní.

Během pauzy měli v Sokolově dost intenzivní program.

„Pracujeme na zlepšení nějakých věcí, které nás trápily směrem dozadu a jsem přesvědčen, že jsme schopni dávat víc gólů než jeden nebo dva a zápasy zvládat s bodovým ziskem,“ říká Horváth.

Sokolovskou noční můrou je také vstřelení gólu jako první v zápase. Naposledy v Pardubicích se trefil v 9. minutě Kosak, na konci z toho byla prohra 2:1, s Táborskem doma skóroval už ve 2. min opět Kosak a ve finále Baník zachraňoval remízu 3:3 na poslední chvíli. Ve Vlašimi střílel jako první ve 30. minutě Adam Ševčík a znovu prohra 2:1, jedině s Třincem první gól, až v 87. minutě Glaser, znamenal výhru. A to jedinou v dosavadních šesti zápasech.

„Mužstvo má nějakou kvalitu a bude ji dokazovat. Doma jsme ještě neprohráli.“ Pavel Horváth, trenér Sokolova

„Je příjemné jít brzy do vedení, ale ani jeden zápas se potom nevyvíjel tak, jak jsme chtěli. Naopak nám brzký gól uškodil. Mluvili jsme o tom s hráči a snažili se zapracovat na sebevědomí. Myslím, že kluci hrát fotbal umí, jen se to musí promítnout do výsledků,“ přesvědčuje Pavel Horváth.

K tomu sloužila i reprezentační přestávka. „Byla náročná pro kluky, měli hodně tréninků. Pomalu se nám vrací marodi a doufám, že jsme připraveni na nadcházející zápasy.“ Sokolov jako jeden z mála týmů druhé ligy nehrál během reprezentační přestávky žádný přípravný zápas.

„Kluci toho měli dost a hlavně počet hráčů nebyl takový, abychom riskovali v dalším zápase, byť přátelském, nějaké zranění. Priorita byla, abychom přestávku skončili v nějakém větším počtu hráčů,“ vysvětluje Pavel Horváth.

Dva sokolovští hráči byli s reprezentací do 21 let plus nějací marodi, tudíž během pauzy bylo dvanáct, třináct, čtrnáct hráčů. „Počet nebyl ideální. Samozřejmě je to pro nás komplikace, ale věřím, že mužstvo bude připravené.“

Nejen tématem reprezentační přestávky, ale dlouhodobým je proměňování brankových příležitostí.

„Pracujeme na tom a doufám, že budeme produktivnější. Pomalu se uzdravuje František Dvořák, který přišel proto, aby dával góly, v dobré formě je Jan Kosak, bohužel teď nebude hrát kvůli disciplinárnímu trestu. Jsem přesvědčen, že je nahradí ostatní hráči,“ věří trenér.

Kromě Kosaka je mimo hru Čihák a otazníky jsou nad některými dalšími hráči se zdravotními problémy. „Postavíme to nejsilnější a budeme doufat a věřit, že si šance vypracujeme a proměníme,“ dodává sokolovský trenér Pavel Horváth.