Finalista poháru míří na jih Čech, Táborsko má Opavě co vracet

Opavští jsou aktuálně třetím nejlepším celkem druhé ligy, ale o postup do nejvyšší soutěže ještě mohou zabojovat. Na Baník Ostrava ztrácejí jen pět bodů. K tomu ale potřebují vyhrát právě v sobotním zápase, který začne v 17 hodin na stadionu Soukeník.

A začít by měl i přesto, že poslední dny na jihu Čech vytrvale prší, a v pátek dokonce sněžilo. „Terén byl podmáčený, ale myslím si, že by se hrát mělo. A-tým na Soukeníku ve čtvrtek normálně trénoval. Dopředu o přeložení neuvažujeme, a rozhodne tak až rozhodčí přímo na místě před zápasem. Ale osobně si myslím, že důvody pro přeložení nebudou,“ uvedl v pátek výkonný ředitel klubu Tomáš Samec.

Domácí celek bude chtít svému soupeři vrátit podzimní drtivou porážku 0:5, kterou na stadionu Opavy utrpěl. Byla nejtěžší v sezoně. A Táborsku se v jarní části soutěže daří. V minulém kole sice na hřišti Baníku Ostrava prohrálo 0:1, ale byl to vyrovnaný zápas.

„Body už nám nikdo nedá, i když náš výkon byl velmi dobrý. Ukázali jsme, že se můžeme rovnat s úplnou špičkou tabulky. Porazili jsme doma Olomouc, teď si myslím, že jsme si nezasloužili prohrát na Baníku, ale to je fotbal. Určitě nám to zvedne sebevědomí do dalších zápasů,“ konstatoval po zápase v Ostravě záložník Adnan Džafič, který měl v závěru zápasu velkou šanci na srovnání, ale nedal.

Táborsko i přes prohru zůstalo na osmé pozici. „Připravíme se na Opavu a doufám, že body zůstanou doma,“ dodal Džafič.

Zápas je zařazený i do celostátní akce Víkend otců. Tatínkové se syny se mohou těšit na takzvané otcovské vstupné, kdy za oba zaplatí dohromady 50 korun. Při koupi vstupenky se mohou zapojit i do slosování. Výherce pak čekají poločasové dovednostní soutěže o řadu cen.