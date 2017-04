Skončí bídné série? Karviná i Hradec nutně potřebují úspěch

„Máme nepříjemnou sérii, ale je spojená s trochu těžším losem,“ připomněl karvinský trenér Jozef Weber, že podlehli Plzni (2:3), Liberci (0:2), Slavii Praha (1:2) a Teplicím (0:1). Svou hrou zcela zklamali jen v Příbrami - 2:4.

„Přesto máme co napravovat, ale věřím, že jsme připraveni podat daleko lepší výkon než v předchozích utkáních,“ prohlásil Weber.

Podle něj je souboj s Hradcem Králové důležitý i proto, že Karvinští stále bojují o záchranu. Před sestupovými příčkami mají náskok osmi bodů, pokud by však prohráli, ztenčil by se na pět... „Pořád nejsme zachráněni, na to upozorňuji stále,“ podotkl Jozef Weber.

Karvinský kapitán: Nálada je bojovná

„Všichni si uvědomujeme, že pokud zápas s Hradcem Králové zvládneme, tak se záchraně už hodně přiblížíme,“ uvedl karvinský kapitán Pavel Eismann. „A pro to uděláme maximum. Snad přijdou i fandové, aby nám pomohli ukončit tu dlouhou pětizápasovou sérii bez bodu.“

Jaká je vůbec v karvinské kabině atmosféra, když mužstvo prohrává? „Nijak smutná není, ale uvědomujeme si, že jsme už dlouho bez bodu,“ řekl Eismann. „Nálada je bojovná a věřím, že do nedělního zápasu půjdeme v plné síle.“

Naději v něm vzbuzuje i výkon z druhého poločasu v Teplicích. „To jsme sice zase nic nepřivezli, ale opět jsme ukázali, že jsme schopni hrát i s těžkými soupeři. Už se však musíme dívat dopředu,“ podotkl Pavel Eismann.

Jozef Weber upozornil, že Hradec Králové je paradoxně mužstvo, které je úspěšnější na hřištích soupeřů než doma. Venku nasbíralo třináct bodů, zatímco na své půdě jen osm. „Také proto musíme být velice ostražití,“ nabádá trenér Weber. „Ostatně vyhráli ve Zlíně, což je velký vykřičník.“

Na druhou stranu vítězství 3:1 ve Zlíně je dosud jediné královéhradecké v jarní části nejvyšší domácí soutěže.

Karvinští na podzim v Hradci Králové vyhráli 4:3. Tentokrát podobnou přestřelku neočekávají.

„Pro oba týmy je to velmi důležité utkání, takže budeme hrát spíše ze zabezpečené obrany,“ předpokládá Pavel Eismann. „Pro diváky by hodně gólů bylo určitě zajímavých, ale i tak věřím, že nějakou branku vstřelíme a vyhrajeme.“

Potřebujeme vyhrát, vědí v Hradci

Pokud si hradečtí fotbalisté nechtějí ještě víc zkomplikovat už tak obtížnou situaci se záchranou, potřebují v nedělním duelu v Karviné bodovat a nejlépe vyhrát.



„Naše situace není komfortní,“ řekl Bohuslav Pilný, jeden z dvojice trenérů hradeckého mužstva, které je momentálně na předposlední příčce tabulky s dvoubodovou ztrátou na nesestupovou pozici. „Samozřejmě že vnímáme, jak soupeři hrají a jaké je tabulka, ale také vím, že co si neuhrajeme sami, mít nebudeme.“

A Hradec toho na jaře zatím moc neuhrál. Jediná výhra, kterou si přivezl ze Zlína, k tomu dvě domácí bezbrankové remízy a víc nic. „Body nám chybějí,“ přiznává logicky Pilný.

I proto už Hradec musí body získávat v každém zápase, v němž nastoupí, jinak se mu bude pád do 2. ligy stále více přibližovat. Podobně tomu bude i v neděli v Karviné. Její tým na tom je sice podstatně lépe, ale v poslední době také nevyhrává a už pět zápasů nebodoval. „Sice už hrají v současnosti bez tlaku, ale určitě budou chtít ukončit více jak měsíc trvající sérii bez zisku bodu,“ uvědomuje si trenér Pilný.

Tři zápasy bez bodu za sebou má také Hradec. zatímco prohry od Plzně a na Slavii patřily do kategorie, s nimiž se víceméně počítalo, porážka 0:1 s Libercem byla hodně bolestivá. Navíc v tomto zápase Hradec přišel o vyloučeného Malinského, který bude v neděli určitě chybět. Stejně jako zraněný obránce Polom, pro kterého sezona už skončila a s velkou pravděpodobností také další obránce Holeš a útočník Vlkanova, kteří sice už po zranění trénují, ale na zápas to ještě nebude.