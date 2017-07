Boj o poháry začíná. Mladá Boleslav se proti Irům cítí pod tlakem

Boleslav chce ukončit desetileté čekání na postup do hlavní fáze Evropské ligy. První překážkou v cestě do základní skupiny je právě Shamrock Rovers.

Boleslav hrála v letech 2006 a 2007 základní skupinu tehdejšího Poháru UEFA, od té doby marně zkouší projít přes předkola a v posledních dvou sezonách vypadla hned s prvním soupeřem.

Změnit by to měl Dušan Uhrin mladší, který koučoval Boleslav právě při dvou postupech do základní skupiny. Nyní se stal generálním sportovním manažerem, který tým povede i při zápasech místo trenéra Martina Svědíka. V Dublinu si odbude obnovenou premiéru.

„Vím, že v posledních letech vstup Mladé Boleslavi do kvalifikace Evropské ligy opakovaně krachnul, ale já věřím, že uděláme dobrý výsledek v Dublinu, který potom doma potvrdíme a postoupíme dál,“ řekl Uhrin. „Jsme pod velkým tlakem, očekávání jsou veliká a my nechceme nikoho zklamat.“

Zatímco Boleslav absolvuje vstup do nové sezony po bezmála měsíční přípravě, Shamrock je za polovinou irské ligy, v níž mu patří čtvrté místo a navíc má za sebou dva zápasy 1. předkola s islandským Stjarnanem. Oba duely vyhrál 1:0. O góly se postarali Graham Burke a útočník Gary Shaw, před kterým své svěřence Uhrin varoval.

„Mají vysokého útočníka, kterého musíme zvládnout. Pevně věřím, že střetnutí s nimi nepodceníme. Čeká nás totiž hodně těžký soupeř, protože Irové jsou houževnatí. Shamrock Rovers nehrají špatně a mají svůj styl charakteristický tím, že jsou hodně nebezpeční dopředu. Vzadu nejsou úplně stoprocentní, ale jak nejsou vzadu rychlí, tak jsou nebezpečně rychlí v přechodu do útoku,“ charakterizoval Uhrin soupeře.

Pro Boleslav jde o první soutěžní střetnutí s týmem z Britských ostrovů, naopak Shamrock už má s českým fotbalem zkušenosti. V roce 1978 prohrál s Baníkem Ostrava 1:3 a 0:3, v roce 2003 pak v Poháru Intertoto dvakrát podlehl Liberci 0:2. V roce 2011 se probojoval do základní skupiny Evropské ligy, ale od té doby nikdy přes 2. předkolo neprošel.

Utkání začíná ve čtvrtek ve 21:00. Hlavním rozhodčím je Švéd Bojan Pandzic.