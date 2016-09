Pomsta podle Zlatana. Co vymyslí v derby o Manchester na Guardiolu?

DÁVNÉ KŘIVDY. Naštvaný Zlatan ještě v dresu Barcelony. Kouč Gurdiola ho právě vystřídal.

Po šesti letech potká trenéra, kterému vyčítal, že ho v Barceloně šikanoval.

Ibrahimovic vs. Guardiola.

United vs. City.

Derby o Manchester má výkop v 13.30 a kulisy jsou exkluzivní. Na Old Trafford bude čekat 75 tisíc fanoušků, u televize další stamiliony. Oba týmy v úvodních třech kolech Premier League neztratily ani bod. Guardiola se v novém angažmá uvedl fantasticky, jeho Citizens si drží průměr tři góly na utkání. Podobně se rozjel také Ibrahimovic, který si připsal tři trefy.

Nebyl by to Zlatan, aby před žhavým soubojem nevymyslel lehkou provokaci. Je mazaná, protože hecuje soupeře a zároveň podporuje útočníkovu firmu A-Z, která vyrábí sportovní oblečení. Ve výstižném videu Ibrahimovic sedí za stolem, z pytlíku vytáhne reklamní tričko, poskládá ho a zabalí do připravené tmavé krabičky, na kterou černým fixem napíše adresu:

Manchester City

Claudio Bravo

Ettihad Stadium

Manchester

M11 3FF

Konkurenčnímu brankáři poslal dárek pro štěstí, protože... „Manchester United štěstí nepotřebuje, má Zlatana.“

172. městské derby zdaleka nepřitahuje jen kvůli starým jizvám, které zůstaly Zlatanovi na duši. Pep Guardiola se poprvé v Anglii postaví nepříteli Josému Mourinhovi. Světová agentura AP dokonce napsala: Mourinho United proti Guardiola City.

Dva z nejslavnějších trenérů fotbalové historie se potkávají od roku 2009 a jejich nevraživost už je pomalu zralá na knížku. Co cítí teď?

„V Premier League je obrovská konkurence. Byl bych příliš naivní, kdybych se soustředil jen na Guardiolu a jeho Manchester City,“ pravil José Mourinho. „Dobře to řekl. Není to soutěž mezi mnou a Mourinhem,“ reagoval Pep Guardiola.

Vida, na tom se pánové shodnou, ale vsaďte se, že po poledni znovu vypukne malá fotbalová válka.