O první místo: Zlín přivítá Spartu. Slavii čeká zápas s Libercem

Zlín - Sparta Pondělí 17:00, rozhodčí: P. Franěk - M. Wilczek, M. Myška

Sparta potřebuje k posunu na první místo vyhrát, Zlínu stačí remíza.

Zlín ze šesti kol ztratil jen dva body za jednu remízu a troufá si i na Spartu. Pražané na jeho hřišti zvítězili jen ve třech z jedenácti ligových duelů a trápili se i v posledním vzájemném souboji v únoru, kdy na Moravě vyhráli až po obratu ve druhé půli 2:1.

„Soupeře zvučného jména každý touží porazit. Naše postavení v tabulce jen umocňuje zajímavost utkání, první místo si chceme udržet a dopřát divákům zážitek,“ uvedl zlínský brankář Stanislav Dostál.

A trenér Bohumil Páník dodal: „Kvalita kádru Sparty je nesporná. Ale pokud bude náš výkon mít potřebnou kvalitu, máme naději na úspěch. Přesvědčili jsme se o tom v jarním utkání, v němž jsme proti Spartě odehráli více než vyrovnanou partii. Všichni hráči mají proti Spartě velkou motivaci.“

Zlínu bude chybět potrestaný střední obránce Tomáš Hájek, jeden ze strůjců překvapení úvodu ligy.

Sparta sice ve třech venkovních zápasech ligové sezony neinkasovala, ale po reprezentační přestávce hledá formu. Po špatných výkonech nejprve remizovala 2:2 s Mladou Boleslaví a ve čtvrtek podlehla na úvod skupiny Evropské ligy na půdě Southamptonu 0:3.

„Jak z toho ven? Musíme dát do hry víc charakteru, položit na hřišti život. To, co nám skřípe, musíme trochu zjednodušit,“ řekl asistent trenéra Zdeněk Svoboda.

„Musíme začít jezdit po zadku a bojovat, v tom se musíme vyrovnat každému. A pak musíme přidat kvalitu, kterou máme, a zase se to otočí. Asi jsme favoritem. Zlín je v euforii, ale my se jim to budeme snažit překazit,“ dodal obránce Michal Kadlec.

Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Hubáček, Matejov - Vukadinovič, Hnaníček, Živulič, Holík - Harba, Diop.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa - Čermák, Vácha, Mareček - V. Kadlec, Lafata, Šural.

Slavia - Liberec Pondělí 18:30, rozhodčí K. Hrubeš - L. Ratajová, Z. Arnošt

Slavia i Liberec s jedinou výhrou nečekaně figurují v dolní polovině tabulky, a tak potřebují zabrat.

Zápas bude zvláštní pro nového trenéra pražského týmu Jaroslava Šilhavého, který soupeře dovedl v sezoně 2011/12 k ligovému titulu a poté s ním postoupil ze skupiny Evropské ligy. V dresu Liberce naopak nastoupí ještě nedávný slávista Martin Latka.

„Těším se z mnoha důvodů. Nejen kvůli tomu, že jsem v Liberci zažil krásná léta včetně titulu. Hlavně je to první domácí utkání, ve kterém se těším na naše fanoušky. Věřím, že jim konečně uděláme radost. Musíme jít za vítězstvím stůj co stůj,“ prohlásil Šilhavý.

Liberec půjde do utkání tři dny po remíze 2:2 v úvodním duelu skupiny Evropské ligy na půdě Karabachu.

„Oba týmy jsou v rozličné situaci, ale v lize ve stejné. Oba by potřebovaly vyhrát. Musíme přepnout na ligu, jsme v ní trochu zahnaní do kouta,“ uvedl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Předpokládané sestavy, Slavia: Pavlenka - Mikula, Bílek, Deli, Bořil - Mihalík, Ngadeu, Hušbauer, Zmrhal - Mešanovič, Škoda.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Latka, Bartošák - Breite, Folprecht - Bartl, Sýkora, Vůch - Baroš.