Po poháru na ligu. Bílkův návrat, malé derby či nováček na hřišti mistra

Liga tentokrát nemá na programu žádnou páteční předehrávku, zato dvě pondělní dohrávky. Ty přinesou hity ve Zlíně, kde se v souboji o první příčku představí Sparta, a na Slavii. Tam hostuje Liberec.

Hlavní program připadne na sobotu, kdy se hraje pět utkání včetně malého pražského derby Dukla - Bohemians či duelu Brna s Hradcem. Premiéru na jihlavské lavičce si odbude trenér Michal Bílek. V jediném nedělním utkání se představí mistrovská Plzeň proti nováčkovi z Karviné.



Dukla Praha - Bohemians 1905 sobota 15.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Preisler - Hanousek, Považanec, Tetour - Juroška, Beauguel, Manzia.

Bohemians: Budinský - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Hašek, Mašek, Hubínek, Jirásek, Luts - Holenda.

Dukla už našla hlavního trenéra a je jím Jaroslav Hynek. Jeden z asistentů Jaroslava Šilhavého, jenž odešel do Slavie, vedl tým už v minulém duelu v Jablonci (1:1). A bude se se svými svěřenci snažit o to, aby malé derby konečně vyhrála Dukla - šestkrát za sebou už Bohemians neporazila - a také, aby už zabrala. Ze šesti kol letošního ročníku má na kontě jediné vítězství.

„Každé derby má své vlastní kouzlo. Víme, že Bohemka je tvrdý protivník. Musíme se připravit na těžké utkání, co se týče bojovnosti a práce po celém hřišti. Jejich předností je soubojovost, rychlost a důraz,“ řekl Hynek.

Forma Bohemians budí respekt, z posledních dvou zápasů brali šest bodů při skóre 5:0.

„Dukla má méně bodů, než by měla mít. Hráčům budu připomínat, jakými zbraněmi jsme porazili v posledních zápasech Jablonec a Brno. Budu chtít přenést tyto zbraně a atributy dál. Zaměříme se na tohle a budeme to hráčům stále zmiňovat,“ prohlásil Miroslav Koubek, trenér Bohemians.

Mladá Boleslav - Slovácko sobota 16.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Hůlka, Fleišman - Přikryl, Kúdela, Mareš, Fabián - Magera, Mebrahtu.

Slovácko: Heča - Reinberk, Rada, Košút, Šimko - Diviš, Šumulikoski, Daníček, Kerbr, Civič - Koné.

Mladá Boleslav prožívá bodově nejlepší start do sezony za posledních 10 let a to ještě doma prohrála s Karvinou... Naposled sebrala body Spartě, když v Praze remizovala 2:2.

„Doma chceme vyhrávat bez rozdílu, jaký soupeř do Boleslavi přijede. Proti Slovácku rozhodně snadnou cestu ke třem bodům, mít nebudeme,“ poznamenal trenér Leoš Kalvoda.

Slovácku se v Boleslavi nedaří, prohrálo tam pětkrát za sebou. A soudě podle posledních zápasů tam nemůže odjet zrovna sebevědomě.

„Po dvou posledních prohrách není naše situace ideální. Navíc nás čeká zápas se soupeřem, který se dostal na úspěšnou vlnu. Boleslav po dvou vítězstvích dokázala v minulém kole remizovat na Spartě, což signalizuje dobrou formu,“ poznamenal Stanislav Levý, trenér Slovácka.

Příbram - Teplice sobota 16.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Příbram: Hruška - Pecháček, Tregler, Jiránek, Divíšek - Pilík, Borek, Trapp, Rezek - Majtán, Peltier.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Lüftner, Jeřábek, Krob - Hora, Ljevakovič, Kučera, Fillo, Nivaldo - Vaněček.

Zásadní otázka zní: vymaže Příbram ze svých statistik hrozivou nulu? Ještě nikdy se totiž nestalo, že by po 7. kole některý z týmů neměl ani bod.

Mužstvo nebodovalo ani nedalo gól. Zlomit sérii, o kterou nestojí, se nepovedlo ani ve dvou zápasech pod novým koučem Petrem Radou. Pro něj je souboj proti Teplicím pikantní, v minulosti tam čtyřikrát působil.

„Nám se prohlubuje ta nepříjemná situace, ale tak to prostě je a musíme se s tím vyrovnat a prát. Je to tristní, ale je tu dost zkušených hráčů, kteří by se s tím měli vyrovnat a musí tým podržet,“ řekl Rada.



Teplice v dosavadních třech ligových zápasech venku neprohrály a neinkasovaly. Jejich trenér Daniel Šmejkal působil jako hráč v Příbrami, Příbramští útočníci Mahmutovič a Rezek zase nastupovali za Teplice.

„Že budeme poprvé v nové sezoně v roli favorita? Já na prognózy nevěřím, vše se ukáže až na hřišti. Čeká nás další těžký soupeř, bude to hodně složité. Věřím, že dokážeme uspět,“ řekl teplický trenér Daniel Šmejkal.

Zbrojovka Brno - Hradec Králové sobota 16.00, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Šural, Vraštil, Kijanskas, Lutonský - Polák, Lacko - Hyčka, Škoda, Vávra - Řezníček.

Hradec: Ottmar - Holeš, Chleboun, Plašil, Mudra - Martan, Janoušek, Trubač, Pázler, Malinský - Žondra.

Brno zapomnělo střílet góly, z pěti zápasů dalo jen dva a v této statistice je po nulové Příbrami nejhorší v lize. Přitom celkem body sbíralo, naposled však shořelo na Bohemians 0:3.

„Jednoznačně musíme hrát na výsledek, jen vítězství nás posunou dále. Dva vstřelené góly jsou strašně málo. Do zakončení se dostávají dva hráči, směrem dopředu potřebujeme větší dravost. Dá se čekat, že budeme hrát do plných. Je jen na nás, abychom vymysleli plán a realizovali ho,“ prohlásil brněnský kouč Svatopluk Habanec.

Hradec už má tři vítězství, což se u nováčka nečekalo. A navíc na Brno se mu daří, vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů.

„I když na Bohemce dostalo Brno tři góly za poločas, doma má velkou sílu. Se ziskem devíti bodů jsme samozřejmě spokojeni, ale jen tvrdá práce v každém zápase nám zaručí úspěch,“ řekl hradecký trenér Milan Frimmel.

Jihlava - Jablonec sobota 19.15, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy, Jihlava: Hanuš - Blaič, Krejčí, Rosa, Urdinov - Vaculík, Batioja, Urblík, Hronek, Ikaunieks - Rabušic.

Jablonec: Hrubý - Nový, Pernica, Kouřil, Hybš - Masopust, Pospíšil, Hübschman, Jiráček, Mihálik - Wágner.

Jihlava poprvé nastoupí pod vedením nového kouče Michala Bílka a má rozhodně co zlepšovat. Málo gólů dává, hodně inkasuje a ještě nevyhrála.

„Předně chci říct, že dva body neodpovídají skutečnému dění na hřišti. Například v posledním duelu v Karviné měl tým hodně smůly při všech inkasovaných brankách. Pozitivní je fakt, že kluci na tréninku velmi dobře pracují. I proto jsem do sobotního utkání optimistou,“ řekl někdejší reprezentační kouč, který v lize naposled vedl Spartu v roce 2008. Od té doby působil u národního týmu a v zahraničí.

Jablonec se také nemůže pyšnit oslnivou formou, nevyhrál už čtyři zápasy. „Jablonec má opravdu dobrý tým. Přestože v poslední době nedosahoval očekávaných výsledků, tak ho pořád řadím mezi přední týmy ligy,“ zdůraznil Bílek.

„Po nepovedeném domácím utkání s Duklou musíme zlepšit hlavně pohyb a aktivitu. I když Jihlava výsledky zatím nemá, je její hra založena na kombinacích a běhání. Proto musíme být hlavně v obranné fázi pozorní a kompaktní. Musíme využít každou příležitost na protiútok,“ plánuje jablonecký kouč Zdenko Frťala.

Plzeň - Karviná neděle 18.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Petržela, Kace, Hořava, Kopic - Poznar, Ďuriš.

Karviná: Laštůvka - Holík, Dreksa, Hošek, Zelený - Moravec, Budínský, Janečka, Šisler, Galuška - Jurčo.

Jak si Plzeň poradí s troufalým nováčkem po čtvrtečním herně povedeném duelu Evropské ligy s AS Řím (1:1)? Doma vyhrála jediné ze tří ligových utkání, když porazila Slavii. V té době se její hra už značně zlepšovala. V pohárech doma třikrát remizovala.

„Výkon týmu proti tak kvalitnímu soupeři mě potěšil. Budeme se na to snažit navázat i proti Karviné. Nechci předbíhat, ale nějaké změny v sestavě samozřejmě budou. Nedojde však k ničemu závažnému, protože nechceme na velký počet změn doplatit,“ naznačil trenér Roman Pivarník.

Karviná na venkovních hřištích ve třech zápasech devětkrát inkasovala.

„Jsem rád, že k takovému utkání můžeme jet klidnější a ve větší pohodě. Zvládli jsme zápas s Jihlavou, který byl pro nás velmi důležitý. Máme díky tomu za sebou slušný start, ale nepřeceňujeme to. Hned Plzeň nám ukáže, jak na tom jsme. Je to špičkový celek,“ zdůraznil jablonecký kouč Jozef Weber.

Zlín - Sparta pondělí 17.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Hubáček, Matejov - Vukadinovič, Hnaníček, Živulič, Holík - Harba, Diop.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa - Čermák, Vácha, Mareček - V. Kadlec, Lafata, Šural.

Souboj prvního s druhým. Zlín je velkým překvapením nového ročníku, ze šesti duelů pětkrát vyhrál, dal nejvíc gólů (14) a se Spartou a Teplicemi má rovněž nejlepší obranu (4 inkasované góly).

Sparta sice ještě venku nedostala gól, ale ve Zlíně pamatuje spoustu proher, konkrétně pět z jedenácti zápasů. Její útočník a kapitán Lafata má den před utkání 35. narozeniny.

Slavia - Liberec pondělí 18.30, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Slavia: Pavlenka - Mikula, Bílek, Deli, Bořil - Mihalík, Ngadeu, Hušbauer, Zmrhal - Mešanovič, Škoda.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Latka, Bartošák - Bartl, Breite, Folprecht, Sýkora, Vůch - Baroš.

Ambiciózní týmy, které na startu ligy tápou. Liberec je s jednou výhrou a dvěma remízami třetí od konce, slávisté získali jen o bod víc. Který z týmů se odrazí k lepším zítřkům?

Slavii se doma na Liberec daří, má nového kouče Šilhavého. Ten nejlepší léta prožil právě v Liberci, který v roce 2012 dovedl k titulu.

„Těším se nejen kvůli tomu, že jsem v Liberci zažil krásná léta. Hlavně je to moje první domácí utkání, těším se na naše fanoušky. Věřím, že jim konečně uděláme radost. A nejen jim, ale nám všem,“ poznamenal Šilhavý.

„Musíme jít za vítězstvím stůj, co stůj. Mám velká očekávání směrem k domácímu prostředí, krásnému stadionu a skvělým fanouškům, protože věřím, že nás přijdou povzbudit a poženou nás.“