Liga o víkendu: Čtyři zápasy, malé pražské derby, možná návrat Poláka

Kolo startují páteční zápasy Jihlava - Teplice, Mladá Boleslav - Hradec a Bohemians 1905 - Jablonec. Pokud Boleslav zvítězí, dostane se minimálně do neděle na první místo tabulky. Co na fanoušky čeká během víkendu a v pondělí?

Brno - Slovácko sobota 18:00 (ČT Sport), rozhodčí: Hrubeš - Peřina, Kubr. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Šural, Vraštil, Kijanskas, Lutonský - R. Buchta, Lacko - Hyčka, Škoda, Štohanzl - Řezníček. Slovácko: Heča - Reinberk, Rada, Košút, Chvátal - Šumulikoski, Daníček - Diviš, Ťok, Civič - Kerbr.

Brno má zatím v nové sezoně na kontě tři remízy. Proti Slovácku by rádo slavilo první tříbodový zisk, ale historicky se mu v soubojích s moravským rivalem moc nedaří: z posledních 7 vzájemných ligových zápasů vyhrálo jediný.

Není vyloučené, že do hry poprvé od návratu do Brna zasáhne Jan Polák, letní posila z Norimberku. A hodně zajímavý bude zápas i pro domácího trenéra Svatopluka Habance, který dlouho vedl právě Slovácko.

„Nebudu zastírat, že tento zápas po mém čtyřletém působení ve Slovácku bude jiný. Našeho soupeře znám ze všech ligových týmů nejlépe,“ říká Habanec. „Slovácko tři zápasy ze čtyř odehrálo nadstandardně. Ale naším prvořadým cílem jsou tři body, o ničem jiném nemůžeme diskutovat.“

Dukla - Sparta neděle 17:00, rozhodčí: Proske - Arnošt, Černý. Předpokládané sestavy: Dukla: Hroššo - Kušnír, Štetina, Smejkal, Podaný - Hanousek, Považanec, Tetour - Čajič, Beauguel, Olayinka. Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Kadlec, Costa - Šural, Vácha, Dočkal, Čermák, Holzer - Lafata.

Spartě se v malém pražském derby proti Dukle dlouhodobě daří, prohrála jedinkrát z posledních dvanácti zápasů. Povzbudit by ji mohl i vydřený postup do Evropské ligy přes dánské Sönderjyske, právě pohárovou účast soupeře ale Dukla vidí jako svou výhodu.

„Sparta sice bude v roli favorita, ale v týdnu hrála pohárové utkání a může jej mít v nohách. Toho chceme využít,“ plánuje kouč Jaroslav Šilhavý.



Ten má v týmu Šimůnka, Podaného, Kušníra a Radu, kteří dřív působili ve Spartě, nová letenská posila Karavajev zase hrával za Duklu.

Příbram - Liberec neděle 17:00, rozhodčí: Franěk - Moláček, Fišer. Předpokládané sestavy: Příbram: Boháč - Tregler, Chaluš, Jiránek, Ferarra - Trapp, Krameš - Peltier, Pilík, Rezek - Mahmutovič. Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Pokorný, Bartošák - Breite, Sýkora - Bartl, Folprecht, Vůch - Baroš.

Příbram prožívá velkou krizi, po čtyřech ligových zápasech ještě nemá ani bod a nedala ani gól. Na výhru v lize navíc čeká už dvanáct utkání. Prolomit bídnou bilanci se pokusí pod novým koučem Petrem Radou, který v minulosti trénoval Liberec.

„Ve fotbale jsou všechny úkoly náročné,“ uvědomuje si nový trenér. „Já se nerozmýšlel, protože jsem byl doma dlouho a každodenní kontakt s hráči mi chyběl. Viděl jsem poslední zápasy, přehled o hráčích mám. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale věřím, že to proti Liberci zvládneme.“

„Všechno hraje v uvozovkách tak nějak proti nám,“ myslí si kouč Liberce Jindřich Trpišovský. „Soupeř má nula bodů, potřebuje nutně zvítězit, v Příbrami se vždy hraje těžko a mají nového trenéra. Navíc my jsme po těžkém utkání s Larnakou. Ale prostě už musíme zabrat v lize, protože pak máme doma Plzeň a jedeme na Slavii.“



Plzeň - Slavia neděle 19:30 (O2 TV Sport), rozhodčí: Ardeleánu - Pelikán, Paták. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Matějů, Baránek, Hubník, Limberský - Kopic, Hromada, Kace, Kovařík - Ďuriš, Bakoš. Slavia: Berkovec - Bořil, Bílek, Frydrych, Švento - Souček - Van Kessel, Hušbaeur, Zmrhal - Mešanovič, Škoda.

Když se oba soupeři utkali naposledy, byl z toho hodně nečekaný výsledek: Plzeň v závěru minulé sezony na Slavii prohrála 0:5. Utrpěla tedy nejhorší ligovou porážka od debaklu 0:6 v roce 2006 v Ostravě.

Ani teď není úřadující mistr zrovna v pohodě, pod trenérem Pivarníkem vyhrál jen dva zápasy z osmi. Slavia naopak neprohrála v lize jedenáctkrát v řadě, zato se jí ale nepovedl dvojzápas s Anderlechtem Brusel v předkole Evropské ligy.

„Vím, že hráči mají Slavii co oplácet, protože ten jarní zápas byl pro Plzeň špatný,“ uvědomuje si Pivarník. „Budou jim to chtít vrátit a samozřejmě se tím také omluvit dodatečně fanouškům. To je jedna věc a ta druhá je ta, že jsme doma ztratili zbytečně body a my chceme samozřejmě doma před našimi fanoušky být úspěšní.“



Zlín - Karviná pondělí 18:00, rozhodčí: Julínek - Blažej, Hrabovský. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Hájek, Matejov - Hnaníček, Živulič - Vukadinovič, Holík, Jordan - Poznar. Karviná: Laštůvka - Holík, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Moravec, Budínský, Zelený - Jurčo.

Zlín je zatím nejpříjemnějším překvapením ligy. Po čtyřech kolech má deset bodů, stejně jako vedoucí Sparta - to čekal málokdo. Ale Karviná si na nováčka také vůbec nevede špatně, nasbírala už sedm bodů a třeba útočník Jurčo je se třemi góly druhým nejlepším střelcem soutěže.

„Bude to těžký zápas, ale hrajeme doma, budeme chtít získat tři body,“ vzkázal zlínský obránce Tomáš Janíček. „Atmosféra v týmu odpovídá bodovému zisku, takže je dobrá. Jsme rádi, že se nám vstup do ligy povedl, ale víme, že musíme pracovat pořád stejně a že nic nebudeme mít zadarmo.“

Karviné pomohl i příchod brankáře Jana Laštůvky, který se do ligy vrátil po dlouhých letech. A už po třech odchytaných zápasech měl blízko do reprezentace: zatím je ve výběru kouče Karla Jarolíma prvním brankářským náhradníkem.