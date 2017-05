Boj o titul, o pohár i loučení Vachouška. Fotbalová liga došla do finále

Stejně jako před týdnem se kvůli zajištění regulérnosti všechna utkání závěrečného dějství hrají ve stejný čas. Naposled na ligu se půjde v sobotu od 17.00.

Oba aspiranti na titul mají za soupeře týmy, které bojovaly o záchranu. A oba jsou vedeny jako domácí, byť Slavia musí proti Brnu nastoupit na Strahově, protože v Edenu jsou nasmlouvané koncerty.

Slavia má dvoubodový náskok, ale horší vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti rozhodují. Remíza s Brnem jí tak k titulu bez ohledu na výsledek Plzně nestačí.

Slavia - Zbrojovka Brno rozhodčí Proske, na podzim 4:1 Předpokládané sestavy, Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil - Mingazov, Hušbauer, Ngadeu, Zmrhal - Mešanovič, Škoda.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák, Zavadil - Přichystal, Tašči, Lutonský - Řezníček.

Výhra = titul. Slávisté nemají jinou volbu, nemohou se spoléhat na to, že Plzeň proti Jihlavě zaváhá.

Její poslední dva domácí zápasy s Jabloncem a Duklou však skončily remízami. Už mohla slavit dávno. Venku vyhrává, i proto by ji skutečnost, že se hraje na Strahově, vadit nemusela.

„Brno předvedlo v minulém kole s Plzní velmi dobrý výkon. Sahalo po remíze, která by nám pomohla. Asi si sami mysleli, že budou hrát ve vyšších patrech tabulky, nicméně pořád mají ve svých řadách zkušené hráče jako Zavadil nebo Polák, kteří jsou opravdu výborní. Mají silný tým, ale my máme v rukou titul a myslím, že ta touha a motivace musí být daleko vyšší než na straně Brna,“ řekl slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Mimochodem, po trenérem Šilhavým slávisté 25 ligových zápasů neprohráli.

Když Brno v 28. kole zvítězilo v Příbrami, byla to teprve jeho druhá výhra ze čtrnácti venkovních zápasů této sezony. Tím si zajistilo záchranu do posledních dvou kol. Minule trápilo Plzeň, inkasovalo až v poslední minutě, i proto je boj o titul dál otevřený.

Zvláštní motivaci bude mít útočník Řezníček. Jeho oblíbeným klubem je Sparta, čerstvě jedná o přestupu do Plzně a v den utkání mu je devětadvacet. Osladí to Slavii?

„Proti Slavii chceme podat minimálně stejný výkon jako v minulém kole proti Plzni, ovšem s lepším výsledkem a koncem. To nám velí neprohrát,“ prohlásil brněnský kouč Svatopluk Habanec. „Je prakticky na nás, kdo získá titul.“

Viktoria Plzeň - Jihlava rozhodčí Zelinka, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy, Plzeň: Bolek - Matějů, Hájek, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš, Pilař - Krmenčík.

Jihlava: Rakovan - Kryštůfek, Štěpánek, Mišůn, Urdinov - Vaculík - Batioja, Záviška, Ikaunieks, Popovič - Dvořák.

Třetí titul za sebou, nebo po třech letech stříbro? Plzeň po zápase proti oslabené a zachráněné Jihlavě bude čekat na zprávu z Prahy. Klopýtne Slavia?

„Slavia nehraje na vlastním stadionu, to by pro ni mohla být nevýhoda. Věřím, že Brno tam něco uhraje,“ prohlásil záložník Patrik Hrošovský. „Pořád je to otevřené. Věřím, že jí Brno dokáže zavařit,“ přidal se obránce Tomáš Hájek.

„Musíme se srovnat s tím, že to nemáme ve vlastních rukou. Ale jsme připraveni o titul bojovat do posledního okamžiku. Věřím, že to zvládneme. Po výsledku Slavie se pídit nebudeme. Necháme si to překvapení až na konec a budeme se soustředit sami na sebe,“ ujistil plzeňský trenér Zdeněk Bečka.

Plzeňští sice v minulém domácím duelu s Mladou Boleslaví prohrávali 0:3, ale nakonec díky výbornému závěru vybojovali alespoň remízu.

Nepředpokládá se, že Jihlava, které už o nic nejde, by mohla tak vzdorovat. „Věřím, že k poklesu motivace nedojde. Při absenci dvou vykartovaných a hned šesti zraněných hráčů dostanou velkou šanci ti, kteří na příležitost dlouho čekali. Mohou dokázat, že si zaslouží nejen místo v kádru, ale třeba i v základní sestavě,“ poznamenal jihlavský asistent Petr Čuhel.

Slovácko - Sparta rozhodčí Ginzel, na podzim 2:3 Předpokládané sestavy, Slovácko: Daněk - Chvátal, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Havlík, Rezek - Zajíc.

Sparta: Bičík - Zahustel, Karavajev, M. Kadlec, Hybš - Vácha, Sáček - V. Kadlec, Lafata, Vatajelu - Šural.

Sparta má z posledních 18 ligových zápasů se Slováckem bilanci 17 výher a jednu porážku.

Bude to poslední zápas pro trenéra Petra Radu, kterého nahradí Andrea Stramaccioni. Jeho nástup by měl klub oznámit v nejbližších dnech. Rada se chce loučit vítězstvím, třetí příčku tým nevylepší, ale ani z ní neklesne.

„Chceme si odvézt tři body. Prostor na to, abychom dali šanci méně vytíženým hráčům, není. Sice jsme počítali s určitými hráči, kteří by se mohli zapojit, ale zdravotní stav to nedovoluje. Budou hrát ti zdraví a ti, co tam podle našeho názoru patří,“ prohlásil sparťanský asistent Zdeněk Svoboda.

Slovácko vyhrálo jen 3 ze 14 domácích zápasů v ligové sezoně.

„Mým přáním je, aby si zápas užili především fanoušci. Pokud jde o radost z vítězství v domácím prostředí, tak jsme jim moc důvodů ke spokojenosti nedali. Proto chceme v posledním zápase předvést kvalitní hru a vybojovat příznivý výsledek,“ přeje si domácí kouč Stanislav Levý.

Liberec - Mladá Boleslav rozhodčí Marek, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček, Breite - Voltr, Bosančič, Potočný - Baroš.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin, - Jánoš, Mareš, Přikryl - Železník.

Mladá Boleslav hraje o poháry, aby udržela čtvrtou příčku, potřebuje v Liberci zvítězit, pokud Teplice doma porazí Duklu. Pokud nevyhrají, může si dovolit i porážku, má totiž jednobodový náskok a lepší vzájemná utkání.

„Sami jsme se dostali pod tlak, že poslední zápas sezony rozhodne o tom, jestli byla úspěšná nebo ne. Ale jestli chceme hrát pohár, nemůžeme být nervózní a mít přehnaný respekt ze soupeře, kterému se v poslední době herně daří,“ řekl boleslavský kouč Martin Svědík.

Liberec vyhrál jediný z posledních osmi vzájemných ligových zápasů, ale Boleslav v Liberci osmkrát za sebou nezvítězila. A pokud nechce spoléhat na zaváhání Teplic, musí sérii zlomit.

„Nakonec je to pro nás výborné utkání, motivací je strašně moc. V případě vítězství máme reálnou šanci na šesté místo, kdyby se to povedlo, bylo by to krásné zakončení sezony vzhledem k tomu, kde jsme byli. Druhá motivace je, že hrajeme doma a po Jablonci je to pro nás takové druhé derby,“ řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Nebude se s kariérou loučit pětatřicetiletý útočník Milan Baroš?

Teplice - Dukla Praha rozhodčí Houdek, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Hyčka - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Vachoušek, Vošahlík - Červenka.

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina (Bezpalec), Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Koreš.

Po podzimu ztrácely Teplice na čtvrtou příčku devět bodů, kolo před koncem ji mají na dosah. Po Slavii jsou druhým nejlepším mužstvem jara.

Aby si v létě mohly zahrát o Evropskou ligu, musí vyhrát a spoléhat na pomoc Liberce proti Mladé Boleslavi.

Ale pozor na Duklu, je sedmá a na jaře patří k příjemným překvapením. Například před dvěma týdny remizovala na Slavii 2:2.

„Dukla je vynikající soupeř, takže zápas bude absolutně otevřený. Věřím, že přijde hodně lidí, že nám pomůžou a my to zvládneme. Pak se můžeme dívat dál, protože to nemáme ve vlastních rukách,“ upozornil teplický trenér Daniel Šmejkal.

Pro teplického kapitána Štěpána Vachouška to je poslední zápas kariéry.

„To, že Teplice i v posledním ligovém kole hrají o evropské poháry, znamená, že je před námi jeden z nejtěžších zápasů sezony. Máme za sebou rok velkých změn, ale přesto se nám otevřela hra o krásné umístění. Chceme maximálně uspět,“ slíbil hostující kouč Jaroslav Hynek.

Příbram - Fastav Zlín rozhodčí Machálek, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Příbram: Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Květ - P. Pilík, Suchan, T. Pilík, Rezek - Ayong.

Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Hubáček - Blanař, Janíček, Traoré, Bartolomeu - Fantiš, Holík.

Souboj posledního týmu tabulky s nejhorším mužstvem jara.

Příbram v minulém kole po remíze 1:1 v Jihlavě stvrdila sestup do druhé ligy, kam padá po deseti letech.

„Sice se nám nepovedlo zachránit, ale v posledním utkání se do toho budeme snažit dát opět maximum a rozloučit se s ligou, sezonou a fanoušky důstojně,“ slíbil příbramský kouč Kamil Tobiáš.

Zlín je vítězem poháru a po středečním triumfu Manchesteru United ve finále Evropské ligy oslavil také postup do základní skupiny příštího ročníku soutěže. V české lize na jaře získal jen sedm bodů.

„Mladí hráči, kteří v minulém kole v Praze nastoupili proti Dukle, odvedli navzdory prohře pracovitý a bojovný výkon. Věřím, že se podobně budeme prezentovat i proti Příbrami. Rádi bychom ukončili nevydařené ligové jaro výhrou,“ přeje si zlínský trenér Bohumil Páník.

Karviná - Jablonec rozhodčí Nenadál, na podzim 3:5 Předpokládané sestavy, Karviná: Pindroch - Moravec, Jovanovič, Hošek, Eismann - Panák, T. Weber - Dressler, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Jablonec: Hrubý - Kysela, Pernica, Hübschman, Zelený - Diviš, Považanec, Pospíšil, Masopust - Mehanovič - Doležal.

Karviná vyhrála jediné z posledních devíti kol, v případě vítězství přeskočí Jablonec a posune se do první poloviny tabulky. Na nováčka by to byl slušný počin.

„V Jablonci jsme na začátku sezony ochutnali ligu se vším všudy. Vynikající první poločas, ale pak jsme se dostali pod tlak a Jablonec to otočil. Výsledek 3:5 byl nepříjemný, ale přesto to pro nás byla dobrá škola. Věřím, že to Jablonci vrátíme podobným způsobem,“ poznamenal karvinský kouč Jozef Weber, dlouholetý kapitán Jablonce.

Jablonecký kouč Zdeněk Klucký den před utkáním dostal nabídku na novou smlouvu, tým povede v další sezoně. „Hrajeme o umístění. V případě, že mužstva kolem nás vyhrají a my ztratíme, můžeme se objevit až na desátém místě. V opačném případě můžeme skočit na šesté místo před Zlín,“ spočítal si Klucký.

Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 rozhodčí Matějček, na podzim 3:0 Předpokládané sestavy, Hradec: Ottmar - Krátký, Čech, Bederka, Plašil - M. Černý, Schwarz, Malinský, Janoušek, Martan - Pázler.

Bohemians: Fryšták - Nitrianský, Švec, Šmíd, Havel - Bartek, Jindřišek, Martin Hašek ml., Berger - Kabajev, Kuchta.

Tak krásně to pro Hradec na podzim začalo, když vyhrál na Bohemians 3:0. Ale tak smutně to pro druhého nováčka soutěže končí. Hradečtí od minulého týdne vědí, že sestupují. Přitom stačilo málo, aby si to proti Bohemians rozdali v přímém souboji o záchranu. Před týdnem na Spartě potřebovali uhrát bod, ale padli 2:3.

„Jsme druholigoví, ale poslední prvoligový zápas bereme se vší vážností, i když nálada kvůli pádu byla v kabině přes týden horší. Čeká nás klasická Bohemka - bojovná a urputná. Tlak posledních kol z nich určitě spadl. Oni jsou, bohužel oproti nám, v obráceném gardu,“ podotkl hradecký trenér Karel Havlíček.

Bohemians se naopak po výhře nad Karvinou zachránili.

„Vzhledem k situaci, jaká nastala, soupeř nejspíš nastoupí s mladšími hráči a bude se chtít s ligou rozloučit vítězně. My tam ovšem jedeme vyhrát a získat prémie před dovolenou,“ řekl hostující kouč Martin Hašek.