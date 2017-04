Boj o titul pokračuje. Plzeň hostí Duklu, Slavia přivítá Jablonec

Zlín - Mladá Boleslav Sobota 17:00, rozhodčí: Marek - Kubr, Pochylý

Mladá Boleslav v semifinále Mol Cupu nepotvrdila roli favorita a ve středu vypadla po domácí prohře 0:2 s druholigovou Opavou. Středočeské mužstvo bude hájit čtvrté místo na stadionu šestého Zlína, který naopak překvapil pohárovým postupem přes Slavii.

„Po dlouhé sérii bez výhry nám psychicky nesmírně pomohly dva poslední úspěchy. Jednak výhra na Bohemians a ještě více úterní cenné vítězství v semifinále poháru v Praze nad Slavií. V obou zápasech byla naše vítězství postavena na bojovnosti celého mužstva. Na tyto úspěchy chceme nyní navázat výhrou nad Boleslaví, našim divákům to už dlouho dlužíme,“ zdůraznil zlínský trenér Bohumil Páník.

A boleslavský kouč Martin Svědík dodal: „Ve Zlíně potřebujeme získat body pro udržení čtvrté ligové příčky, vydařenou odplatu za podzimní domácí prohru a také pro zlepšení vzájemné zápasové bilance v tomto ročníku. Protože však Zlín v posledních zápasech zlomil svoji herní krizi, nečeká nás nic lehkého.“

Předpokládané sestavy, Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - V. Vukadinovič, Traoré, Hnaníček, Štípek, Holík - Fantiš.

Boleslav: Vejmola - Jánoš, Da Silva, Stronati, Fleišman - Přikryl, Takács, Magera, Matějovský, Nečas - Mebrahtu.

Plzeň - Dukla Sobota 20:15, rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt

Plzeň v neděli nezvládla šlágr na hřišti Sparty a prohrou 0:2 si zkomplikovala cestu za obhajobou titulu. Mnohem větší ránou však byla následná zpráva o smrti Františka Rajtorala, který v klubu strávil nejlepší léta kariéry.

„Smrt Franty Rajtorala je smutná zpráva pro všechny, ale musíme jít dál a titul udělat i pro Frantu. Naplánovaný program v týdnu jsme dodrželi, ale první tréninky byly trochu specifické, protože kluci z toho byli trochu rozhozeni, čemuž se nelze divit. Ale nyní už se plně soustředí a fotbal je momentálně u nich na prvním místě,“ uvedl plzeňský kouč Zdeněk Bečka.

Dukla po návratu do nejvyšší soutěže porazila Plzeň jen jednou doma, ve Štruncových sadech z šesti duelů získala pouhé dva body.

„Hrají v relativním klidu a pohodě, ale bude záležet na našem výkonu. Uděláme vše pro to, aby to pro nás dopadlo dobře. Musíme být důraznější v soubojích a dát do toho více srdíčka, což na Spartě chybělo,“ nabádal Bečka.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Petržela, Hořava, Bakoš, Hrošovský, Kopic - Krmenčík.

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Karviná - Hradec Králové Neděle 17:00, rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Boček

V neděli se uskuteční druhý nováčkovský souboj sezony mezi Karvinou a Hradcem Králové.

Hradec stále drží čtrnáctou pozici, ale poslední tři zápasy prohrál. Karviná vyšla naprázdno dokonce pětkrát za sebou.

„Chceme opět přesvědčit naše diváky, že umíme hrát fotbal, když nás potkala taková nepříjemná série, byť trochu spojená s těžkým losem. Máme co napravovat. Věřím, že jsme schopni podat daleko lepší výkon než v posledních dvou zápasech,“ prohlásil karvinský trenér Jozef Weber.

„Samozřejmě, že vnímám, jak hrají soupeři, vím, jaká je tabulka. Ale také vím, že co si neuhrajeme sami, mít nebudeme. A body nám chybí,“ podotkl hradecký kouč Bohuslav Pilný.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Budínský, Janečka, Panák, Šisler, Kalabiška - Wágner.

Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Martan, Schwarz, Janoušek, Trubač, M. Černý - P. Černý.

Teplice - Slovácko Neděle 17:00, rozhodčí: Jílek - Vlasjuk, Kotalík

Na zaváhání Boleslavi budou čekat páté Teplice, které v neděli hostí Slovácko. Svěřenci Daniela Šmejkala mají výbornou formu - posledních pět kol neprohráli a z toho čtyřikrát bodovali naplno.

„Prožíváme asi nejlepší jaro, co jsem v Teplicích. Doufám, že ve zbývajících pěti kolech uděláme ještě nějaké body a dotáhneme to tam, kam to chceme dotáhnout. Upletli jsme si na sebe na jaře bič a chceme uhrát čtvrté místo,“ řekl teplický brankář Tomáš Grigar.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Ljevakovič, Hora, Kučera, Vošahlík - Červenka.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Navrátil, Šumulikovski, Machalík, Daníček, Havlík - Zajíc.

Slavia - Jablonec Neděle 17:30, rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček

Slávisté v úterý ztratili šanci na premiérový double v samostatné historii, když v Edenu nečekaně podlehli 0:1 Zlínu. Prohráli poprvé po 24 soutěžních zápasech.

„Série byla dlouhá a věděli jsme, že jednou porážka přijde. Vybrali jsme si slabou chvilku, týmově jsme zklamali na celé čáře. Musíme se oklepat a zkoncentrovat na posledních pět kol ligové soutěže,“ prohlásil Šilhavý. „V neděli proti Jablonci musíme zase ukázat, že jsme silní. Věřím, že úterní porážka na náš tým nezapůsobí. Musíme se zvednout a jít dál.“

Vršovickému týmu se momentálně proti Jablonci nedaří a naposledy ho v nejvyšší soutěži porazil před čtyřmi lety a sedmi zápasy.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Sýkora, Hušbauer, Ngadeu, Barák, Zmrhal - Škoda.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Trávník, Jiráček, Pospíšil, Hübschman, Mihálik - Diviš.

Liberec - Bohemians Pondělí 17:30, rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Koval

Program 26. kola uzavře pondělní dohrávka mezi Libercem a Bohemians 1905. Pražané mají jen čtyřbodový náskok na předposlední Příbram a navíc v samostatné lize v Liberci ještě nikdy nezvítězili.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Voltr, Bosančič, Souček, Breite, Vůch - Baroš.

Bohemians: Berkovec - Nitrianský, Krch, Šmíd, Havel - Bartek, Jindřišek, Mašek, Martin Hašek ml., Luts - Kabajev.