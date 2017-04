Sparta chce navázat na výhru nad Plzní, Jihlava zabojovat o záchranu

Jihlava - Brno Pátek 18:00, rozhodčí: Orel - Blažej, Hrabovský

Jihlava minule na Dukle nepotvrdila cenné vítězství nad Spartou a spadla na dno tabulky. Na čtrnáctý Hradec, tedy na nesestupovou pozici, však ztrácí pouhý bod.

„Rádi bychom navázali na výkon z posledního domácího utkání se Spartou. Což znamená, že se opět musíme vyvarovat zbytečných chyb v defenzivě, na které jsme doplatili v minulém kole vysokou prohrou na Dukle,“ řekl jihlavský kouč Josef Jinoch.

„Je nepochybné, že Jihlava vloží do zápasu abnormální úsilí, tvrdost a důraz. Je to pro našeho soupeře zápas o vše. Na to se musíme nachystat, abychom se v tom Jihlavě minimálně vyrovnali,“ upozornil brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Vaculík, Krejčí, Rosa, Urdinov - Fulnek, Ikaunieks, Štěpánek, Tlustý, Batioja - Dvořák

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Ashiru, Zavadil, Tašči, Polák, Přichystal - Řezníček.

Příbram - Sparta Pátek 20:15, rozhodčí: Proske - Pelikán, Kotík

Sparta sice v neděli na Letné přesvědčivě porazila Plzeň, ale varováním pro Pražany je poslední venkovní porážka 0:1 v Jihlavě. Páteční zápas bude speciální pro trenéra Petra Radu, který ještě na podzim Příbram vedl.

„Bude to těžší, než kdybychom hráli s Plzní nebo se Slavií. Příbram se dostala na dostřel nesestupového místa, dali čtyři góly v Jablonci, což určitě svědčí o tom, že jsou v laufu. My se musíme připravit na to, že to bude těžké utkání, a obstát,“ prohlásil Rada.

Pro Příbram byl nedělní triumf 4:2 v Jablonci čtvrtou výhrou z posledních šesti kol. V tabulce je výběr kouče Kamila Tobiáše pouze o skóre za čtrnáctým Hradcem Králové. Se Spartou však Středočeši v nejvyšší soutěži prohráli sedmkrát za sebou.

„Každý zápas je důležitý, ale teď přijede Sparta, která je jedním ze tří top klubů v lize. To je pro nás nesmírně těžké utkání, ale budeme se snažit podat výkon jako v Jablonci a něco proti nim uhrát,“ uvedl příbramský trenér Tobiáš.

Předpokládané sestavy, Příbram: Hruška - Kvída, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Bazal, T. Pilík, Květ, Suchan, Rezek - Linhart.

Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, Mareček, M. Kadlec - Konaté, Sáček, Lafata, Vácha, Vatajelu - Šural.