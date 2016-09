Příbram není tým, který by neměl střílet góly, varuje hradecký Pilný

Na ten dva roky starý zápas si Bohuslav Pilný velmi dobře pamatuje.

Tehdy jako asistent Luboše Prokopce šel s Hradce do rovněž prvoligového utkání s Jihlavou. Stejně jako nyní Příbram ani tehdy Jihlava neměla ani jediný bod, stejně jako tehdy přijel jako kouč Petr Rada, který pár dnů předtím soupeřovo mužstvo přebral. S Hradcem to bude druhý Radův ligový zápas na příbramské střídačce

Výsledek 0:3 tehdy odstartoval černou sérii Hradce, která ve zmíněné předminulé sezoně výrazně napomohla k sestupu z nejvyšší soutěže.

On-line Sledujte duel Hradec vs. Příbram v podrobné on-line reportáži.

„Jihlaváci tehdy přijeli, vyhráli 3:0 a odrazili se ode dna. Trenér Rada je velmi zkušený, uvidíme, s čím přijede tentokrát s Příbramí,“ uvedl hradecký trenér Pilný před sobotním zápasem, v němž v případě tříbodového zisku Hradec může na Příbram získat náskok slušných devíti bodů.

S čím podle vás Příbram do Mladé Boleslavi přijede?

I když mu právě dneska (rozhovor vznikal v pátek - pozn. autor) přišli další dva noví hráči, myslím, že kádr má stále podobný jako jeho předchůdce, takže všechno překopat za tak krátkou dobu nejde. Každopádně je to trenér, který tým umí výborně namotivovat, s tím musíme počítat.

Jak se může změnit hra Příbrami od Radova příchodu?

My jsme sledovali přípravné utkání v Mladé Boleslavi, které Příbram v reprezentační přestávce sehrála. Očekáváme, že stejně jako před dvěma lety Jihlava přijede také Příbram s tím, že bude pevná dozadu a že bude spoléhat na brejky.

Příbram nejenže ještě nezískala ani bod, ale ještě nedala ani gól. Čím to je?

Tým přes léto prošel velkou obměnou a je vždycky těžké, než se dostaví nějaký úspěch. Příbram na něj zatím čeká, ale podle mě to není tým, který by neměl střílet góly, navíc každá série jednou skončí. Předcházející trenér mužstvo složil z hráčů, které měl k dispozici, a nějak to fungovalo. Je pravda, že teď po těch změnách pro nás jsou méně čitelní.

Podle ligové tabulky pro klid by vám mohlo stačit, kdybyste jí opět nedovolili dát gól, bodový rozdíl by se mezi vámi nezmenšil...

Takhle to nevidíme. I když jako domácí stále nehrajeme v Hradci, nechceme jít do minusových bodů a čekat jen na to, co nám soupeř dovolí.

Hradec - Příbram utkání 6. kola první fotbalové ligy, v sobotu v 17 hodin na stadionu v Mladé Boleslavi

Hradec v pěti kole nasbíral šest bodů a je zatím devátý, Příbram ještě nebodovala a navíc nevstřelila ani jediný gól

pro Hradec to bude třetí utkání v mladoboleslavském azylu, předtím tam prohrála s Jabloncem a porazila Jihlavu

Příbram po prohrách v prvních čtyřech kolech vyměnila trenéra, Pulpita nahradil Rada, navíc získala několik nových hráčů, nejprve přišel obránce Jiránek, ve čtvrtek španělský záložník Casado a další středopolař Borek

Cítíte u týmu velké očekávání a napětí? Vždyť mít na tým z chvostu tabulky náskok devíti bodů, nebo v nejhorším případě jen tří je hodně velký rozdíl.

Rozdíl to samozřejmě je a každý ví, o co se hraje, ale my se tímhle nesmíme nechat svazovat. I když beru, že každý bod je důležitý, stále máme odehráno jen pět kol a tohle je šesté. Ani případné vítězství nám tedy žádnou velkou jistotu a klid nemusí dát, bude záležet na tom, co bude dál.

Příbram jste hrát viděli, asi předvídáte, co na vás její trenér Rada zkusí. Co na ni i podle toho, koho budete mít k dispozici, připravíte vy?

To samozřejmě v hlavě máme. Musíme vycházet z toho, že nebude hrát zraněný Adam Vlkanova, že v tomto týdnu odešel do Mladé Boleslavi Petr Mareš a že naopak odtamtud přišel Roman Polom.

Nastoupí?

Zvažujeme několik variant, musíme brát v úvahu, že je s námi vlastně tři dny. Pro nás bude důležité, jestli bude stoprocentně připravený Jirka Janoušek, který se dal dohromady. Je také dobře, že Marek Krátký po zranění už dohnal tréninkové manko, ale jestli to bude na to, aby nastoupil už od začátku, to se uvidí.