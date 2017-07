Boleslav se zase zkusí probít do Evropy. První krok: irský Shamrock

Ty bitvy vtáhly do děje celou republiku. Mladá Boleslav dokázala v pohárové Evropě složit velké soupeře. Jeden rok francouzský Olympique Marseille, o sezonu později i italské Palermo. Pokaždé z toho byla prestižní účast v základní skupině Poháru UEFA.

Jenže už je to deset let. Od té doby končí boleslavská pouť pokaždé už ve složité spleti letních předkol.

Z Poháru UEFA se mezitím stala Evropská liga, jejíž účastníci si sáhnou na obrovské peníze.

I Boleslavi by se miliony hodily, jenže i letos je cesta do banku trnitá. Začíná ve čtvrtek v Irsku, na stadionu Shamrocku Rovers. Jedná se o druhé předkolo, v případě úspěchu by bylo potřeba zvládnout ještě třetí a čtvrté, kde by číhali ještě mnohem silnější soupeři.

„Shamrock je klasický ostrovní tým, hrají jednoduchý fotbal. Mají vysoké nebezpečné útočníky a rychlonohá křídla, ale my pokud chceme postoupit, tak se nemůžeme koukat na soupeře. Musíme se soustředit sami na sebe,“ nabádá boleslavský kouč Dušan Uhrin mladší, strůjce někdejších úspěchů klubu, do něhož se před pár týdny vrátil.

Irský klub vyřadil v prvním předkole islandský Stjarnan po dvou výhrách 1:0.

„Asi nás nečeká nic lehkého, bude to pro nás náročný zápas,“ míní útočník Jan Chramosta, v přípravě se šesti góly nejlepší boleslavský střelec.

Třikrát se trefil i na herním soustředění v Rakousku, kde si Boleslav otestovala mezinárodní úroveň. „Proti kvalitním soupeřům jsme dva zápasy ze tří vyhráli, naši protivníci z přípravy budou hrát také Evropskou ligu,“ řekl Dušan Uhrin. „Doufám, že nám to pomohlo k tomu, abychom se dobře připravili na vlastní pohárová utkání,“ dodal Uhrin.

Boleslav skončila v minulém ligovém ročníku se štěstím čtvrtá, čímž splnila svůj cíl. Šéf klubu Josef Dufek však nebyl s výkony týmu spokojen, proto se dohodl na spolupráci s Uhrinem, jenž se stal generálním sportovním manažerem s pravomocemi šéfovat týmu. Pod ním jsou v hierarchii trenér Martin Svědík a asistent Petr Čuhel.

„Pod panem Uhrinem byla příprava náročná, hlavně v prvním týdnu jsme hodně běhali,“ shrnul Jan Chramosta.

Zatímco realizační tým doznal s příchody Uhrina s Čuhelem zásadních změn, v kádru se nic převratného nedělo, což je na boleslavské poměry dosti nezvyklé. V letním období zatím nedorazila ani jedna posila. „Kádr je tu kvalitní,“ podotkl Dušan Uhrin. „Celý tým je zdravotně v pořádku, kromě Honzy Kysely, který absolvoval operaci kolena. Za tři týdny by se měl k mužstvu také připojit.“

Boleslav vstoupí do sezony jako první český tým, ostatní zástupci v pohárové Evropě zasáhnou až do dalších fází.

V irském Dublinu na ni čeká Tallaght Stadium pro 5 700 diváků.

Shamrock Rovers patří k legendám irského fotbalu. Od svého založení v roce 1901 získal sedmnáct mistrovských titulů a čtyřiadvacetkrát trofej v národním poháru. V roce 2011 se probojoval do základní skupiny Evropské ligy.