Klíčové duely nadešly. Pro Slavii, Bohemians i další. Liga jde do finiše

Celé kolo má jednotný výkop v sobotu od 17.00, je to tak několik let kvůli zajištění regulérnosti soutěže. To samé platí i pro poslední kolo.

Slavia se představí v Mladé Boleslavi, které jde o poháry. Plzeň hraje v Brně, které se minulý týden zachránilo. Sparta nemá jisté třetí místo a hostí předposlední Hradec, který musí bodovat, aby měl reálnou naději na záchranu. Poslední Příbram hraje v Jihlavě, která rovněž nemá jisté udržení v soutěži.

Napětí je v sobotu mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinu zaručeno.

Mladá Boleslav - Slavia rozhodčí Zelinka, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Vejmola - Kysela, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Jánoš, Mareš, Přikryl - Mebrahtu.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Deli, Lüftner, Flo - Ngadeu - Mingazov, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Slavia se stane mistrem, pokud zvítězí a Plzeň zároveň nevyhraje v Brně. „Věřím našemu týmu, že to zvládne a udělá krok, který by vedl k titulu. Věřím tomu, že pokud uspějeme s Boleslaví, už to v posledním kole zvládneme. Věřím tomu, že výsledek v Boleslavi je klíč k titulu,“ řekl slávistický trenér Jaroslav Šilhavý. Od jeho nástupu loni v září tým v lize 24 ligových zápasů neprohrál.

Boleslav si zajistí čtvrtou příčku a tím i kvalifikaci o Evropskou ligy, když získá více bodů než Teplice v Jablonci.

„Očekávám náročný boj o body, které potřebujeme pro udržení pohárové příčky a Slavia zase pro zisk titulu. Pro úspěch musí hráči předvést to nejlepší, co v nich je, a vyvarovat se podobných chyb v defenzivě, jakými jsme přišli o výhru v Plzni,“ řekl boleslavský kouč Martin Svědík.

Brno - Viktoria Plzeň rozhodčí Orel, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Polák, Zavadil - Přichystal, Tašči, Lutonský - Řezníček.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Janža - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš, Pilař - Krmenčík.

Plzeň z posledních čtyř kol vyhrála jediné, v Brně si však nemůže dovolit zaváhání. Drobnou výhodou by pro ni mohlo být, že Zbrojovka se v minulém utkání definitivně zachránila...

„Všichni víme, že jedině vítězství nás může s jistotou udržet ve hře o titul. Brno je doma velice silné a na Plzeň se chce každý vytáhnout. Budeme se muset vyvarovat individuálních chyb, které nás teď sráží, a výpadků koncentrace. Výsledek Boleslavi se Slavií budeme řešit až po našem utkání, nechceme se tím rozptylovat,“ řekl plzeňský kouč Zdeněk Bečka.

Brněnský kapitán Pavel Zavadil odehraje poslední domácí utkání, po sezoně zamíří do Opavy.

Sparta - Hradec Králové rozhodčí Jílek, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy, Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Hybš - Konaté, Sáček, Vácha, Vatajelu - Lafata, - Šural.

Hradec: Ottmar - Plašil, Chleboun, Hůlka, Mudra - Martan, Janoušek, Schwarz, M. Černý, Trubač - Pázler.

Sparťanská výhra zajistí týmu třetí místo bez ohledu na výsledek Mladé Boleslavi se Slavií, sparťané mají před čtvrtou Boleslaví čtyřbodový náskok.

Hradec v případě porážky sestoupí, pokud zároveň Bohemians 1905 porazí Karvinou a Jihlava neprohraje s Příbramí. Remíza ho udrží do posledního kola ve hře, protože hostí Bohemians.

„Samozřejmě ve svých rukou to nemáme, na Spartě je potřeba něco uhrát. Napadat Spartu asi nemá význam. Spíš si na ně počkat, na chybu v rozehrávce, na nějaký odražený balón a mít dobrý kontr,“ uvedl hradecký asistent a bývalý sparťan Marek Kulič.

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná rozhodčí Franěk, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták (Berkovec) - Dostál, Šmíd, Švec, Havel - Jindřišek, Jirásek - Bartek, Mašek, Hašek ml. - Kabajev.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Jovanovič, Eismann - Janečka, Panák - Dressler, Budínský, Puchel - Wágner.

Bohemians se zachrání, pokud zvítězí a zároveň Hradec prohraje na Spartě. Jsou však bez formy, čtyřikrát za sebou podlehli. Vyhráli jednou z posledních šestnácti kol.

„Domácí zápas s Karvinou pro nás bude klíčový. Podařilo se nám na něj naladit výkonem v Teplicích, bohužel ne výsledkem,“ připomněl trenér Martin Hašek poslední prohru 0:1.

„Na zápas se těším a věřím, že se v Praze předvedeme v dobrém světle. Utkáním se Spartou jsme zase navázali na ty lepší jarní výkony a v podobném stylu bychom sezonu rádi dohráli,“ řekl karvinský kouč Jozef Weber, jenž v Bohemians před angažmá v Karviné působil.

Vysočina Jihlava - Příbram rozhodčí Příhoda, na podzim 0:0. Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, Krejčí, Urdinov - Vaculík - Fulnek, Hronek, Ikaunieks, Popovič - Rabušic.

Příbram: Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Tregler - Bazal, T. Pilík, Suchan, Rezek - Linhart.

Když Příbram nevyhraje, sestupuje. Bylo by to po devíti letech. Proti Jihlavě není bez šance, protože s Jihlavou už pět zápasů neprohráli a tři z toho vyhráli.

„Máme před sebou dvě kola, která potřebujeme zvládnout. Hráči vědí, o co hrají. Jedeme do Jihlavy s tím, že tam musíme vyhrát. Poslední prohry se na týmu vždy podepíšou, ale my si o tom promluvili a budeme dělat vše pro to, abychom se zachránili,“ uvedl příbramský kouč Kamil Tobiáš.

Vysočina se zachrání, pokud zvítězí a Hradec neporazí Spartu, nebo Bohemians prohrají s Karvinou. Remíza jí bude stačit v případě porážky Hradce.

„Nemyslím si, že by nám měl nadcházející zápas nějak svazovat nohy,“ řekl asistent Michal Kadlec. „Hráči hrají enormně důležité zápasy celé jaro. Nechceme se ohlížet na ostatní ligové zápasy a hodláme jít za třemi body a tím i jistotou záchrany.“

Slovácko - Liberec rozhodčí Julínek, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy, Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Suchý, Civič - Šumulikoski, Tetteh - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Breite - Ekpai, Ševčík, Bosančič, Vůch - Baroš.

Slovácko z posledních pěti kol uhrálo pouze dva body, naopak Liberci se v minulých týdnech dařilo, prohrál jediný z posledních pěti zápasů.

„Z našeho pohledu důležité, že jsme již zachránění, máme problémy se sestavou. Na druhou stranu nám současná situace nabízí možnost dát šanci jiným hráčům. Liberec se v posledních zápasech zvedl, takže nás nečeká jednoduchý soupeř,“ řekl domácí kouč Stanislav Levý.

„I když jsme nedávno vyhráli v Hradci, máme málo bodů zvenku, takže si bilanci chceme vylepšit. Chceme utkání zvládnout, chceme skončit v horní polovině tabulky,“ prohlásil liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Jablonec - Teplice rozhodčí Proske, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič,Pernica, Beneš, Zelený - Diviš, Trávník, V. Kubista, Masopust - Doležal, Mihálik.

Teplice: Grigar - Urma, Jeřábek, Šušnjar, Kodeš - Soungole, Ljevakovič - Hyčka, Fillo, Vošahlík - Červenka.

Teplice ztratí šanci na čtvrtou příčku a tím i na kvalifikaci o Evropskou ligu, pokud získají méně bodů než Boleslav v utkání se Slavií.

Jablonec je střelecky nejproduktivnějším domácím celkem ligy (29 gólů), doma prohrál jediné z posledních devíti ligových utkání.

„Teplice si na jaře udržují nejlepší formu. Všechny zápasy sehrály velmi dobře. Musí bodovat, ale my chceme vyhrát. Hrajeme o co nejlepší umístění, ve hře je i šesté místo v tabulce a zároveň souboj na dálku s Libercem. Ten chceme nechat za námi,“ řekl jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Teplicím kvůli karetnímu trestu chybí obránce Krob, který je s 12 asistencemi nejlepším nahrávačem ligy.

Dukla Praha - Fastav Zlín rozhodčí Nenadál, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Bezpalec, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagic - Miloševič, Holenda, Koreš.

Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Matejov - Hnaníček - Vukadinovič, Traoré, Bartolomeu - Holík, Beauguel.

Zlín v týdnu triumfoval v domácím poháru, za jaro má splněno. Otázkou je, v jakém stavu budou hráči po bujarých oslavách... Na jaře v lize vyhrál jen jednou.

„Vítězství v poháru jsme si užili. Nyní jen doufám, že důstojně dohrajeme ligu a napravíme v Praze náš propad z poslední domácí prohry s Jihlavou. Věřím, že i proti Dukle odvedou naši hráči stejně pracovitý výkon jako ve středečním finále poháru. Na jaře jsme vyhráli jen jeden zápas. Určitě by bylo příjemné tuto bilanci rozšířit o další úspěch,“ přeje si zlínský kouč Bohumil Páník.

Dukla minule obrala o body Slavii a zkomplikovala jí cestu k titulu.

„Nesmíme podcenit jejich dosavadní ligové výsledky a myslet si, že to půjde samo. Každé utkání, které prohráli, mohli zvládnout ve svůj prospěch. A i když teď slaví vítězství v poháru, jak znám trenéra Páníka, budou připraveni,“ poznamenal domácí kouč Jaroslav Hynek.