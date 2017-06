Poznatky pardubického kouče. Afričan se mu nezdá, Bosňan zaujal

„Doporučil nám ho Joel, který s ním hrál kdysi v Hlinsku,“ prohlásil kouč Jiří Krejčí.

Na rozdíl od Kayamby však Bilong neumí vůbec česky. Jazyková bariéra ovšem není zcela zásadní překážkou. Trenéry totiž zatím nepřesvědčil ani svým výkonem.

„Problém je, že rok nehrál fotbal a je to na něm hodně vidět. Zvážíme, zda bude stát za to s ním dlouhodobě pracovat. To není otázka měsíce, ale půlroku či roku. Musíme se domluvit s vedením, zda s ním tu práci vážit,“ zamýšlel se Krejčí.

Bilong vyběhl do druhé půle sobotního úvodního přípravného utkání proti juniorce Liberce, které skončilo výhrou Pardubic poměrem 2:0. Plusem pro afrického forvarda mohou být zatím nejspíš jen jeho fyzické parametry.

„Figuru má dobrou, ale hrál poločas a dle mého po dvaceti minutách nemohl,“ usoudil Krejčí.

Jepičí život měla zkouška jednoho ze dvou Bosňanů. Zatímco Nikola Danilovič se proti libereckým mladíkům prosadil i gólově, Borisav Cicovič se do úvodního mače nenominoval a v klubu už ani nepokračuje.

„Na tréninku se mi nezdál. Byl takový ‚volný‘. Čekal bych, že když někdo přijde na zkoušku, bude trhat trávu. Vypadalo to, že si jen tak přišel zahrát fotbal někam do okresu,“ popisoval Krejčí.

Naopak přístup mládežnického reprezentanta Daniloviče se mu zamlouval. „Bylo poznat, že má zájem. Toho si tady ještě necháme,“ řekl Krejčí. S třiadvacetiletým záložníkem komunikační starosti nemají. „Když se na něj mluví pomalu, rozumí. Když ne, tak z tónu hlasu pozná, jestli to bylo dobré, nebo ne. Ale myslím si, že se brzo česky naučí. Jinak se s ním dá mluvit anglicky či chorvatsky,“ zmínil Krejčí.

Byť se zdá seznam příchozích hráčů pestrý, nebude rozhodně konečný. Kromě matadora Pavla Černého vedení přivedlo samé mladé „pušky“. Šéf lavičky potvrdil, že o dalších jménech se nadále jedná.

„Věřím, že přivedeme ještě jednoho útočníka. Snad by tu mohl být už v tomto týdnu. Ligové kádry se budou zužovat, takže třeba přijde ještě někdo zkušený,“ přál by si.

Indicie zatím naznačují, že útočnou akvizicí by se mohl stát někdejší kanonýr nedaleké Chrudimi Petr Rybička. Nejlepší střelec loňského ročníku ČFL zamířil do ligového Brna, kde se však do hlavního mužstva neprosadil a nějaký čas nastupoval na hostování ve druholigovém Znojmě. Loni v září uštědřil Pardubicím ve vzájemném mači hattrick. Od nové sezony by mohl již střílet góly v červenobílém dresu. Vše se bude nejspíše odvíjet od postoje vedení brněnské Zbrojovky.

„Uvidíme, jak to dopadne. Už před rokem jsme o něho stáli. Rozumím však, že ho lákala nejvyšší soutěž v Brně. Je to jedno z jmen, ale máme vyhlídnutého i jiného útočníka,“ připustil Krejčí.

Rybička patří věkem rovněž mezi mladé naděje, ovšem dle kouče to pro něho není handicap.

„Díky zápasům ve třetí i druhé lize už je mezi chlapama ‚obouchaný‘, byť ho teď přibrzdilo, že musel hrát v juniorské lize. Ale je to koncový hráč, kterého potřebujeme, abychom měli i další varianty k (Michalu) Petráňovi a nemuseli s někým improvizovat,“ dodal Krejčí.

Vedle posily do útoku by rád kouč zapracoval do týmu ještě jednoho či dva nové obránce.