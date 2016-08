Střelec Poznar je stále ve Zlíně, nahradit jej má jihlavský Harba

Ačkoliv německý server transfermarkt. de už v pátek večer přinesl nepotvrzenou informaci, že Plzeň s Poznarem uzavřela kontrakt do roku 2019, samotný hráč to vyvracel. A naopak mluvil spíše skepticky: „Vše se zaseklo a momentálně se zdá, že to nevyjde. Nevím, na čem to ztroskotalo,“ povzdechl si Poznar.

Majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka však ještě svého hráče drží v naději, jednání s Plzní podle něj nejsou ukončená. „Faktem je, že kontrakt ještě není podepsaný a jednání se přibrzďují. Tomáš Poznar se proto připravuje na náš pondělní zápas,“ sdělil Červenka MF DNES.

Úřadující český šampion, kterého po vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů čekají atraktivní souboje v základní skupině Evropské ligy, podle zákulisních informací nabídl Zlínu za jeho útočného tahouna zhruba osmimilionové odstupné. Hostování záložníka Davida Štípka ve Zlíně se navíc mělo změnit v přestup. Zlínský klub si však řekl i o příchod hráče, jenž by po Poznarovi mohl zacelit mezeru v útoku.

Očekává se, že náhradou by měl být bosenský útočník Haris Harba, který do Zlína v pátek dorazil na podzimní hostování z Jihlavy. „Harbovo uvolnění vyplývá z faktu, že mu v našem klubu na konci roku končí smlouva, a z velké konkurence, která panuje v našem útoku,“ uvedl manažer Jihlavy Milan Bokša.

Harba zažil v Jihlavě mimořádně vydařenou sezonu 2013/2014, v níž nastřílel třináct branek. V té následující se už ale neprosadil a poslední rok prožil na hostováních v Trnavě a Sarajevu.

Harba i Poznar jsou obdobnými typy útočníků. Kouč Bohumil Páník tak zřejmě v pondělním domácím utkání proti Karviné nasadí jen jednoho z nich. Poznar bude připravený. „Beru to tak, že jsem dál hráčem Zlína. Veškerou svou koncentraci upínám na pondělní domácí zápas s Karvinou. S trenérem se známe asi dvacet let, takže mu musí být jasné, že se mnou nebude mít problém,“ ujistil. „Člověk už se viděl v kolotoči velkého klubu. Ale když to odeznělo, rychle bylo potřeba směřovat myšlenky tím správným směrem. Hlavu mám zpět ve Zlíně,“ dodal.