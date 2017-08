Podepsáno. Schick přestoupil za necelou miliardu do AS Řím

V pondělí večer sedl na letadlo, o hodinu později ho na letišti v Římě vítaly stovky fanoušků. Kolem krku měl šálu AS, usmíval se na celé kolo. Několikrát zapózoval, rozdal pár podpisů a přesunul se do centra italské metropole.

Tam v úterý ráno Patrik Schick podpisem pětileté smlouvy stvrdil největší přestup v klubové historii, stojí víc než před sedmnácti lety Gabriel Batistuta. Římané i Sampdoria transfer potvrdili odpoledne, po zdravotní prohlídce.

„Model je takový, že první rok to bude hostování, které se změní v definitivní, oboustrannou, nevypověditelnou opci,“ uvedl hráčův agent Pavel Paska. AS Řím tedy nejprve pošle do Janova pět milionů eur za hostování, které se po sezóně změní v trvalý přestup za dalších 33 milionů.

Celé léto trvající sága je u konce.

Schick zaujal kluby z celé Evropy skvělým premiérovým ročníkem v zahraničí, v dresu Sampdorie nastřílel ve 35 soutěžních zápasech 13 branek. Zajímal se Inter Milán, Dortmund... Na konci července se zdálo, že bývalý fotbalista Sparty a Bohemians oblékne dres Juventusu - z evropského šampionátu jednadvacetiletých odjel na zdravotní prohlídku, která ale odhalila zdravotní komplikace a z přestupu za 30,5 milionů eur (zhruba 797 milionů korun) nakonec sešlo.

Sparťanského odchovance chtěl poté Inter, situaci sondovaly třeba Tottenham nebo Paříž St. Germain, nicméně nejúspěšnější byl v námluvách loni druhý tým italské ligy.

Schick je za 38 milionů eur hráčem AS Řím.

Stává se druhým nejdražším českým fotbalistou v historii po Pavlu Nedvědovi, jehož Juventus koupil z Lazia v roce 2001 za přibližně 1,6 miliardy korun.

Pokud nastoupí do prvního možného soutěžního zápasu v novém dresu, čeká Patrika Schicka pikantní souboj: AS Řím totiž ve třetím kole italské Serie A zavítá na hřiště Sampdorie Janov.