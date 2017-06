Jak do semifinále? Česko může být první, ale stačit nemusí ani výhra

Václav Černý během tréninku reprezentace na mistrovství Evropy do 21 let.

13:52

Česká reprezentace bude hrát na mistrovství Evropy do 21 let v sobotu proti Dánsku o postup do semifinále. Pořád existuje možnost vyhrát skupinu, ale nastat může i varianta, kdy ani výhra stačit nemusí.

Česko stále ještě může skončit na prvním místě tabulky, které postup zaručuje automaticky. Musí však platit dvě podmínky. Česká reprezentace jakýmkoliv způsobem porazí Dánsko a Itálie vyhraje nad Německem přesně 2:0. Fakta Co rozhoduje při rovnosti bodů 1. body ze vzájemných zápasů

2. skóre ze vzájemných zápasů

3. vstřelené góly ve vzájemných zápasech

4. reaplikování předchozích kritérií, pokud rozhodla jen o jednom týmu a dva stále zůstávají nastejno

5. skóre ze všech zápasů

6. vstřelené góly ve všech zápasech

7. počet žlutých a červených karet

8. koeficient Česko, Itálie a Německo by měly po šesti bodech a rozhodovaly by vzájemné zápasy. Německo by ztratilo šanci kvůli menšímu počtu vstřelených gólů. A Itálii čeští fotbalisté porazili. Tabulka by pak tedy vypadala následovně: 1. Česko, 2. Itálie, 3. Německo, 4. Dánsko. Do semifinále postoupí všichni tři vítězové skupin a nejlepší tým na druhých místech. Česko tedy může projít do bojů o medaile, i když svou skupinu nevyhraje a skončí druhé. Taková varianta nastane, pokud vyhraje nad Dánskem a... ...Německo porazí nebo remizuje s Itálií. ...nebo Itálie porazí Německo, ale ne o dva góly (už zmíněný výsledek 2:0 by poslal Česko na první místo, ostatní italské výhry o dva góly by pro českou reprezentaci znamenaly nepostupové třetí místo). ME 21 2017 skupina A Mužstvo Z V R P S B 1. Anglie 21 2 1 1 0 2:1 4 2. Slovensko 21 2 1 0 1 3:3 3 3. Švédsko 21 2 0 2 0 2:2 2 4. Polsko 21 2 0 1 1 3:4 1 ME 21 2017 skupina B Mužstvo Z V R P S B 1. Španělsko 21 2 2 0 0 8:1 6 2. Portugalsko 21 2 1 0 1 3:3 3 3. Srbsko 21 2 0 1 1 2:4 1 4. Makedonie 21 2 0 1 1 2:7 1