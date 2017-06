Slováci ztížili situaci Čechům, ti mohou postoupit i díky koeficientu

Zamotaný systém turnaje o mistra Evropy v kategorii do 21 let, který UEFA letos rozšířila na dvanáct mužstev, může nabídnout zajímavé rozuzlení, kdy o postupujícím do semifinále rozhodne až koeficient, poslední možné kritérium.

Pak by litovali Slováci, kteří ho ze všech týmů, které na druhém místě ještě mohou skončit, mají nejnižší.

Ale postupně.

Do semifinále postoupí všichni tři vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst.

V semifinále jsou už teď s jistotou Angličané a Španělé, první týmy skupin A a B. Nejlepším mužstvem na druhých místech jsou Slováci, jenže to se může ještě změnit.

Ve skupině B může skončit druhé Portugalsko, které má šanci nahnat skóre proti papírově slabé Makedonii.

ME 21 2017 skupina C Mužstvo Z V R P S B 1. Německo 21 2 2 0 0 5:0 6 2. Česko 21 2 1 0 1 3:3 3 3. Itálie 21 2 1 0 1 3:3 3 4. Dánsko 21 2 0 0 2 0:5 0

Nejnapínavější je situace v „české“ skupině C, kde o první a druhé místo bojují ještě tři týmy - Německo, Itálie a Česko. To vyhraje skupinu v případě, že zdolá Dánsko a Itálie zároveň porazí Německo přesně 2:0.

Fakta Co rozhoduje při rovnosti bodů 1. body ze vzájemných zápasů

2. skóre ze vzájemných zápasů

3. vstřelené góly ve vzájemných zápasech

4. reaplikování předchozích kritérií, pokud rozhodla jen o jednom týmu a dva stále zůstávají nastejno

5. skóre ze všech zápasů

6. vstřelené góly ve všech zápasech

7. počet žlutých a červených karet

8. koeficient

Než postup z prvního místa, je pro Čechy pravděpodobnější varianta, že skončí druzí.

Z týmů na druhých místech se následně vytvoří minitabulka. Už teď je jasné, že šanci na postup mají jen týmy se šesti body. Slovensko už je má a třeba u Portugalska ve skupině B je to poměrně pravděpodobné.

Pak musí česká reprezentace nejenom vyhrát nad Dánskem, ale také si vylepšit skóre. Nyní ho má naprosto stejné (3:3) jako Portugalsko a o tři góly horší než Slovensko, které už nebude hrát žádný zápas.

Aby český tým postoupil, musí Dánsko v sobotu porazit alespoň o tři góly, čímž by ve skóre vyrovnal Slovensko. Pokud by vyhrál 3:0, měl by naprosto shodné skóre a rozhodovala by další kritéria.

Trestné body za žluté karty Týmy, které mohou skončit druhé Portugalsko - 7

Itálie - 4

Česko - 4

Slovensko - 4

Německo - 3 Za žlutou kartu se uděluje jeden trestný bod, za červenou kartu 3.

Nyní mají Lavičkovi svěřenci stejný počet žlutých karet, takže by v takovém případě nesměli dostat žádné napomenutí, a o jejich postupu by rozhodl na úkor slovenského týmu koeficient. Jakákoliv jiná výhra o tři góly (4:1, 5:2,...) by znamenala postup díky vyššímu počtu vstřelených gólů bez ohledu na žluté karty.

Situaci však ještě mohou změnit Portugalci. Kdyby vyhráli v pátek nad Makedonií vyšším rozdílem a měli lepší skóre než Slovensko, museli by je Češi alespoň dorovnat a k tomu nedostat o tři žluté nebo jednu červenou kartu víc.

Výhodu mají Češi i další týmy skupiny C v tom, že před sobotními zápasy už budou znát i několikrát zmíněný portugalský výsledek.

Mimochodem, kdyby Češi nakonec skutečně prošli mezi nejlepší čtyřku z prvního místa, narazili by na Španělsko, postup z druhého místa by je poslal do semifinále s Anglií.